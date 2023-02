Hadžibegić otkrio hoće li zvati Banjalučanina o kojem bruji region

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Faruk Hadžibegić kako je i najavio odgovarao je na pitanja navijača putem svoje zvanične Facebook stranice.

Selektor “zmajeva” ranije je nagovijestio da želi poboljšati komunikaciju sa navijačima, koje je pozvao mu postave pitanja, a sinoć je odgovarao na neka od najbitnijih. Mnoge je zanimalo situacija sa golmanima odnosno statusima Asmir Begovića i Vladana Kovačevića, Banjalučanina za kojeg se odavno spekulise da će u budućnosti nastupati za Srbiju.

“Trenutno među golmanima imamo Ibrahima Šehića, Kenana Pirića i Nikolu Vasilja. Što se martovskog okupljanja tiče, planiram ići sa njima trojicom. Međutim, mala smo mi zemlja da se olako odričemo kvalitetnih igrača. Svi su nam zanimljivi, u opticaju je i Begović”, rekao je Hadžibegić i dodao:

“Drago mi je što postavljate pitanja oko Kovačevića. To je momak kojeg znam dok je još bio u Sarajevu. On je donio neke svoje sportske odluke koje su ga odmakle od reprezentacije BiH. Iskreno nemam puno vremena ni da se bavim ko je šta rekao. Na njemu je u ovoj poziciji da odluči za koga hoće da igra. On svakako ukoliko odluči da mu je BiH njegova reprezentacija može biti jedan od kandidata”.

Jasno je da banjalučki golman koji trenutno brani u Poljskoj za ekipu Rakova (među najboljim golmanima lige) i koji je proteklih mjesecima izazivao dosta pažnje u regionalnim medijima neće biti na Hadžibegićevom spisku, ali bi mogao biti na spisku Dragana Stojkovića, selektora Srbije, koji bi trebao Kovačevića pozvati za novi ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine.