Hajduk potpisao veliko pojačanje za samo jedan evro (FOTO)

​Fudbalski klub Hajduk dobio je veliko pojačanje. Nekadašnji reprezentativac Hrvatske, Nikola Kalinić poslije višemjesečne pauze se tako vraća na teren i to u dresu "Bilih" iz Splita.

Ugovor sa Hajdukom će trajati do kraja ove sezone, a upravo je posljednji klub mu je bio Hajduk, kada je poslije isteka prvog ugovora odlučio da napravi pauzu.

Kalinić je pristao da ze ekipu iz Splita potpiše potogodišnji ugovor uz platu od svega jednog evra.

Opet će Kalinić nositi broj devet koji mu je prepustio Aleksandar Trajkovski.

Karijeru je započeo upravo u Hajduku, odakle je 2009. godine otišao za Blekburn za sedam miliona evra.

Nastupao je još za Dinamo, Fjorentinu, Milan, Atletiko Madrid, Romu i Veronu, prenosi "b92".

