Hajdukova sezona iz sna postala košmar

Fudbaleri Hajduka nastavili su sa rasipanjem bodova ovog proljeća u šampionatu Hrvatske i sve su dalje od titule koja se na "Poljudu" čeka još od 2005. godine

Splitski "bili" proteklog vikenda poraženi su na svom terenu od Lokomotive 1:2 i trenutno su na drugom mjestu sa četiri boda zaostatak za liderom Rijekom.

Splićani su veći dio sezone proveli na liderskoj poziciji, a što je najgore, pitanje je trenutka kada će izgubiti i ovu drugu poziciju, jer imaju tek bod više od trećeplasiranog Dinama, koji je u usponu forme, a koji pritom ima i meč manje od Hajduka.

U posljednjih pet mečeva Hajduk je prosuo četiri boda, a navijače je najviše zabolio način na koji je poklekao pred Lokomotivom.

Dvostruki strijelac za goste iz Zagreba bio je Robert Mudražija u 26. i 60. minutu, dok su kod Splićana etiketu tragičara zajedno sebi prilijepili Dino Mikanović i Marko Livaja.

Prvi je već u 24. minutu isključen zbog dva žuta kartona, a drugi, lider tima, propustio je najveću šansu da vrati svoj tim u igru i unese veću neizvjesnost u meč.

Livaja je malo prije drugog gola gostiju promašio penal pokušavši da izvede panenku, ali golman gostiju Nikola Čavlina to pročitao i spasio svoju ekipu u ključnom trenutku. Livaja je u 96. minutu uspio je da postigne gol, i to makazicama ali bilo je kasno za bilo šta drugo.

"Težak udarac za nas, za momčad, za cijeli klub. Nadam se da ćemo se dignuti. Mislim da su dva ključna detalja odlučila utakmicu, Mikanovićev crveni i moj penal. Da sam zabio utakmica bi išla u drugi ritam. Mislim da bi čak izvukli pobjedu. Idemo se uzdignuti iz ovoga. Ima još devet kola, dva-tri derbija. Mislim da možemo biti pravi, nadam se da ćemo se vratiti na pobjedničke staze", rekao je Livaja.

Iskusni fudbaler Hajduka se zbog nonšalatnog poteza našao na udaru navijača Hajduka a bijes je samo pojačao nakon što je objavljena fotografija kako se odmara u Grčkoj.

"To je bio trenutak kad se Hajduk mogao vratiti u igru, na krilima euforije napravio bi pritisak i možda okrenuo. Ključni trenutak, totalna nonšalancija i nedisciplina. Može se taj igrač zvati ne znam kako, ali sve dobro napravljeno palo je u vodu i puno toga sad je upitno. Preozbiljna je situacija, to nije drugo, treće kolo. Nije beznačajna situacija, nego utakmica za naslov prvaka. Uloženo je jako puno u ovu momčad, ljudi dolaze na utakmicu da bi se netko zezao na taj način. To je ozbiljan posao. Bez obzira na to što je 100 puta prije zabio vrhunske golove i napravio vrhunske poteze, svi se tu slažemo, određena ozbiljnost i disciplina moraju se poštovati. Nitko ne smije biti iznad momčadi", rekao je bivši reprezetativac Hrvatske a sada trener prvoligaša Kustošije Samir Toplak za Maxsport.

Kladionice su objavile nove koeficijente za titulu šampiona Hrvatske. Dinamo i Rijeka izjednačeni su i na oboje je koeficijent 2.30, a Hajduk je porazom od Lokomotive na "Poljudu" drastično pao.

Na Splićane je sad koeficijent 4.00 što znači da više ni bukmejkeri ne vjeruju da Splićani mogu da prekinu post koji traje skoro 20 godina. (Agencije)

