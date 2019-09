Hakeru prijeti doživotni zatvor zbog otkrivanja prevara PSŽ-a i Sitija

Portugalskom hakeru Ruiju Pintu prije doživotni zatvor nakon što je otkrio najveću aferu u istoriji nogometa Football Leaks, odnosno kako Pari Sen Žermeni Mančester Siti varaju sistem.

Pintovom zaslugom svijet je na raspolaganje dobio hiljade tajnih dokumenata iz svijeta fudbala, a sada bi ga oni mogli skupo koštati.

Pred sudom u Portugalu optužen je zato što je u javnost pustio grupu dokumenata koji su rezultovali UEFA-inim istragama protiv netransparentnog poslovanja Sitija i PSŽ-a.

Prije osam mjeseci uhapšen je u Mađarskoj, a kasnije je isporučen Portugalu, gdje ga na predstojećem suđenju očekuje optužba za 147 kriminalna djela.

