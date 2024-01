Haland još uvijek nije spreman, propušta i ''Svrake''

Fudbaleri Mančester sitija danas od 18.30 gostuju ekipi Njukasla, u okviru 21. kola Premijer lige.

Ipak, bit će i u meču protiv "Svraka" oslabljen tim Pepa Gvardiole, s obzirom da na njemu neće nastupiti Erling Haland, koji važi za najboljeg igrača "Građana".

Erling Haaland will be out for the game vs Newcastle, same for John Stones — confirms Pep Guardiola. pic.twitter.com/lIoyoeIbIy