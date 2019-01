Halihodžić o prekidu potrage za Salom: Ljudska tragedija, šokirani smo

U četvrtak poslijepodne obustavljena je potraga za avionom u kojem je bio argentinski fudbaler Emilijano Sala, a koji je nestao s radara u ponedjeljak naveče, kada se nalazio iznad La Manša na letu od Nanta do Kardifa, objavila je policija s ostrva Gernesi u Engleskom kanalu.

"Uprkos uloženim naporima vazdušnih snaga i spasilačkih službi Kanalskih otoka, Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske, koji su pretražili područje od oko 1.700 kvadratnih milja, a veći dio prošli i više puta, uprkos pregledanim podacima s mobilnih telefona i satelitskih slika, nismo uspjeli pronaći nikakve tragove aviona, pilota ili putnika. Pregledali smo sve dostupne informacije te uz saznanje kakva je oprema za slučaj opasnosti bila u letjelici donijeli tešku odluku o prekidu potrage", objavio je u svom saopštenju kapetan Dejvid Bejker upravnik luke u Gernesiju, a prenijela je tamošnja policija.

Bejker je istakao da je potraga trajala duše od 24 sata u kontinuiteti, te 80 sati ukupno, a u akciji su bila uključena tri aviona, pet helikoptera te dva broda za spašavanje, uz pomoć ostalih plovila koja su prolazila tim područjem.

Ta odluka je posebno pogodila sve u Nantu, gdje je Sala igrao posljednje tri godine, a zadnju godinu pod palicom Vahida Halilhodžića.

Legendarni Vaha otkrio je za Dnevnik "NoveTV" kako su u klubu svi bili shrvani kada su čuli vijest o prekidu potrage.

"Svi u klubu smo šokirani. Obustavljen je čitav rad. Trebali smo u srijedu igrati utakmicu, kup Francuske. Mi smo u takvom šoku, nismo mogli vjerovati da se to može dogoditi. U ponedjeljak je bio na oproštaju, to je stvarno jedno oličenje ljudske duše, poštenosti, nježnosti... To je jedna ljudska tragedija, koja nas je strahovito pogodila, sve nas", izjavio je Halilhodžić.

