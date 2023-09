Halilhodžić: Zašto ne bih popio kafu sa Vicom Zeljkovićem?

SARAJEVO - Fudbalsku legendu iz Jablanice Vahida Halilhodžića mnogi vide kao jednog koji može spasiti potonulu fudbalsku reprezentaciju BiH.

Mnogo prašine u Federaciji BiH podiglo se nakon što je, poslije debakla sa Islandom, na društvenim platformama osvanula Vahina poruka Vici Zeljkoviću, predsjedniku Fudbalskog/Nogometnog saveza BiH: "Vico, čekam te u Dubrovniku na kafi".

Halilhodžić je sada za portal Radiosarajevo.ba detaljno pojasnio svoje planove i kako bi izgledala ta kafa sa predsjednikom Zeljkovićem.

"Lako je 'zapaliti' Bosnu kada naš narod voli da čita samo takve stvari. Mi smo narod koji je uvijek u euforiji, uvijek želi čuda, nada se da ćemo biti prvaci svijeta... A realnost je nešto drugo, pa tako i moj dolazak na klupu Zmajeva", rekao je prvo Vaha, koji se potom osvrnuo na mogući susret sa Zeljkovićem.

"Nekoliko prijatelja me zvalo na telefon i kazalo mi "predsjednik Zeljković bi volio popiti kafu s vama". Nije to jedna osoba, već nekoliko njih. Dobro, treba razgovarati. Treba popiti i tu kafu, vidjeti gdje je problem i šta nam se dešava. Ja volim Bosnu i Hercegovinu, to je moja država, u njoj sam ranjen. Zašto da odbijem kafu sa predsjednikom saveza!? Ne mogu i neću. Popit ćemo je, treba razgovarati. Ali jedno je važno - ne očekujte čuda od te popijene kafe. Ni čuda nakon njega. Treba biti realan", poručio je Halilhodžić.

Na pitanje da li će do tog susreta doći u Dubrovniku 20. septembra, kao što se spekuliše, on je odgovorio da će se idjeti kad i gdje će se sastati, jer tek treba da se dogovore oko sastanka.

"Treba ispitati uzrok loših rezultata - nije biti lako selektor Bosne i Hercegovine. Vidjeli ste to i kada smo imali iskusnije igrače, a ne sada ovakve mlade koji stvaraju novu generaciju. Pazite nema više Kodre, Bolića, Hibića, Spahića... Polako odlaze i Džeko i Pjanić... Sada treba dati priliku mladima, a vidim da ih ima", rekao je Vaha..