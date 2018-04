Halilhodžić razočaran: Proživljavam najteže dane u životu

Vahid Halilhodžić vratio se nakratko u Japan, gdje je tražio istinu nakon iznenadnog otkaza samo dva mjeseca prije početka Svjetskog prvenstva u Rusiji, na koje se uspješno plasirao.

Drugi put u karijeri ista sudbina zadesila je bivšeg trenera Dinama, koji je 2010. na identičan način otjeran iz Obale Slonovače.

Ovog puta otkaz je dobio, prema riječima predsjednika Saveza Kozi Tašime, zbog izgubljenog povjerenja igrača u njega nakon posljednjih prijateljskih utakmica protiv Malija (1:1), te Ukrajine (poraz 2:1).

"Radio sam u Japanu tri godine, sjajna je zemlja i moja porodica voli Japan, ovdašnju tradiciju, kulturu, istoriju, način života... Ali nisam došao kao turist nego napraviti nešto za japanski fudbal. I nikad nisam mogao ni zamisliti da će odlazak biti ovakav! Ovakva noćna mora! Od 7. aprila proživljavam najteže dane u životu i duboko sam razočaran", rekao je Vaha na konferenciji za novinare koja je trebala trajati sat vremena, a na kraju je završila poslije 90 minuta pred 340 japanskih novinara...

"Došao sam zbog SP i osvojio prvo mjesto u kvalifikacijama. Ali i dalje sam mislio da nam nešto nedostaje. U vrhunskom sam fudbalu 45 godina, došao sam, uspio, i odlazim razočaran. Nisu me poštovali. U tri godine nisam imao problema, pogotovo s igračima. U stalnoj smo komunikaciji, kako s onima iz inostranstva, tako i s onima koji igraju u Japanu, nazvao sam ih bezbroj puta", poručio je Halilhodžić, kojeg je odmah na klupi naslijedio bivši igrač reprezentacije i nekadašnji tehnički direktor Saveza Akira Našino.

Sve do nedavno sve je bilo u najboljem redu. Japan se pripremao za SP, baš kao i Halilhodžić, koji je od 15. marta 2015. do sada ostvario 19 pobjeda, uz devet remija i sedam poraza u 35 utakmica s reprezentacijom.

"Nikad nisam kritikovao igrače u tri godine, uvijek sam preuzimao odgovornost za loše na sebe. I tražio da se kritikuje mene. Ali sam s igračima razgovarao u lice, vrlo otvoreno. Neki su igrači bili iznenađeni tim. Naporno sam radio da unaprijedim japanski fudbal, bez odmora. Na kraju sam dobio dosta poruka podrške od igrača, uključujući Makina. A razočarao me Savez. Da, možda je naša komunikacija mogla biti bolja, ali nisam imao pojma da je to toliki problem", zaključio je on.

Japan će na Svjetskom prvenstvu igrati u grupi H protiv Poljske, Senegala i Kolumbije.

