Halilhodžić zaplakao nakon pitanja o Sali

Bosanskohercegovački stručnjak i trener Nanta Vahid Halilhodžić emotivno je reagovao na pitanja novinara na pres-konferenciji, dan nakon što je policija potvrdila da je pronađeno tijelo argentinskog napadača Emilijana Sale.

"Sala je nosio dres s brojem devet. I vi ste bili napadač, igrali ste na toj poziciji, nosili isti broj", rekao je jedan od novinara.

Vaha je u jednom trenutku digao ruke, da bi sakrio suze i zaplakao, ali je onda i kratko odgovorio:

"On je bio izvanredan broj 9 i ja sam bio devetka. O tome sam s njime često i pričao, dolazio mi je i sam. Znao je zahvaliti za savjet. I zato je sve ovo još stravičnije, jednostavno strašno."

Podsjećamo, 21. januara avion koji je bio na putu iz Nanta u Kardif se srušio iznad kanala Lamanš, a policija je sinoć i potvrdila da je pronađeno tijelo Sale.

"Do you think it was because No9 was your position as well?" - @FCNantes manager Vahid Halilhodzic cries when talking about #EmilianoSala's death. Follow it live here: https://t.co/T1qEKgBHno pic.twitter.com/GDlmKrYiEC