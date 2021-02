Halilović gol posvetio Balaševiću

Alen Halilović dao je gol za pobjedu Birmingema protiv Kvins Park Rendžersa (2:1), i odao počast nedavno preminulom kantautoru Đorđu Balaševiću.

Nekadašnji biser Dinama i član Barselone sada igra za Birmingem. Postigao je ovog vikenda prvenac u dresu Birmingema i proslavio ga u majici sa likom novosadskog kantautora.

Ušao je Halilović u igru u 63. minutu, a majstorijom je presudio u 83. minutu. Onda je skinuo dres i zaletio se prema kamerama.

Pokazao je majicu sa likom Đorđa Balaševića, pa je na dirljiv način proslavljen prvi gol poslije tačno godinu dana.

A huge three points! Late goals from Kristian Pedersen and @AlenHalilovic gave Blues victory at St. Andrew's this afternoon.