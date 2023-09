Haos na derbiju, navijači Ajaksa prekinuli meč na 0:3 (VIDEO)

Fudbaleri Ajaksa su neprepoznatljivi otkad je došlo do velikih promjena u sastavu, pa su u šestom kolu nizozemskog šampiona gubili sa 0:3 na svom stadionu u velikom derbiju protiv Fejenorda.

To navijači nisu mogli da istrpe.

Naime, navijači tima iz Amsterdama su počeli da divljaju nakon 37. minuta kada je Ajaks primio i treći gol, te je sve kulminiralo ubacivanjem baklji u teren, te je sudija Guzubujuk pokazao igračima da krenu ka svlačionici.

Ajax - Feyenoord suspended, fireworks by Ultras on the pitch. Ajax getting destroyed by Feyenoord: 0-3 in the first half #AJAFEY pic.twitter.com/1Ck4adsdhu