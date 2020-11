Haos na utakmici: Pomoćni sudija nasrnuo na selektora

Nevjerovatne scene viđene se na utakmici kvalifikacija za Afrički kup nacija između Gane i Sudana na kojoj je pomoćni sudija fizički nasrnuo na selektora.

Tenzije su se rasplamsale zbog odluke da se ne dosudi penal nakon starta na Abdelu Rahmanu u šesnaestercu u 36. minutu utakmice, kada je Sudanov selektor Hubert Velud počeo da negoduje.

Pošto je bio nevjerovatno animiran na liniji terena, pomoćni sudija je smatrao da mora da uskoči. Međutim, umjesto da primiri situaciju, linijski sudija ju je samo dodatno zaoštrio stavljajući ruke na Veluda.

Taj potez doveo je do toga da je Velud dramatično pao u onome što biste očekivali od Nejmara ili Luisa Suareza, ali to još uvijek ne opravdava ponašanje sudije.

Gana je pobijedila rezultatom 2:0 zahvaljujući golovima napadača Svonsija Andreja Ajeva. Dvije ekipe ponovo će se sresti u utorak u kvalifikacijama.

The moment Sudan coach Hubert Velud was pushed by an official pic.twitter.com/GTDRnoUSpe

Inače, nije bilo riječi o bilo kakvoj potencijalnoj kazni za linijskog sudiju, ali teško da će izvući nekažnjeno.

| Sudan FA have written to CAF to look into the incident during yesterday's AFCON qualifiers between Ghana and Sudan