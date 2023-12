Haos u Birmingemu zbog smanjenog broja ulaznica navijačima Legije (VIDEO)

Odluka Aston Vile da na savjet policije u Birmingemu iznenada smanji dozvoljen broj navijača Legije na stadionu sa 2.100 na 890 izazvao je haos ispred Vila Parka. Nezadovoljni Poljaci žestoko su se sukobili sa policijom, po navodima engleskih medija i ozbiljno povrijedili četvoricu, od kojih je jedan zadobio opekotine od baklje, a uhapšeno je više od 30 osoba.

Neredi su izbili neposredno pred početak utakmica u kojoj je Aston Vila pobijedila 2:1 i obezbijedila prolaz u narednu fazu Lige konferencije, dok je drugoplasiranoj Legiji u posljednjem kolu dovoljan i bod protiv AZ Alkmara u Varšavi. Povod za incidente bila je odluka engleskog kluba da smanji broj gostujućih navijača na tribinama vodeći se savjetima policije da je tako bezbjednije jer su Legijini navijači već imali sukobe u Holandiji, nakon kojih im je bio zabranjen put u Mostar.

30.11.2023, Legia Warszawa vs 1312 in Birmingham Legia Warsaw fans won't be watching their team inside Villa Park tonight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/G2KtKAMyjY — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 30, 2023

U opštem haosu ispred stadiona dio Legijinih pristalica uspio je da probije blokadu i nađe se u hodniku Vila Parka, ali im nije dozvoljen ulazak u sektor predviđen za goste koji je do kraja utakmice ostao prazan, a ubrzo su izbačeni i sa drugih djelova stadiona gdje su pokušali da se smjeste.

Poljski klub oglasio se saopštenjem u kojem je osudio ponašanje domaćina.

"Restriktivnim mjerama Aston Vila je nepotrebno zaoštrila atmosferu i podigla tenziju prije meča. Po našem mišljenju, takve mjere bile su neosnovane i kontraproduktivne. Aston Vila je odbila da se pridržava UEFA pravila odbijajući da nam dodijeli predviđen broj karata za gostujuće navijače. Legija je iznijela kompromisno rješenje predlažući da dobije 1.700 ulaznica za svoje pristalice, što je cifra navijača engleskog kluba koji su u septembru putovali u Varšavu. Međutim, 2. novembra Legija je dobila neočekivanu i revidiranu odluku u vezi sa raspodjelom karata u kojoj je očigledno zanemaren prethodni dogovor. Broj karata je smanjen na samo 890, što predstavlja zapanjujuće smanjenje. Suočeni sa takvom situacijom, više puta smo uložili žalbu i pozivali Aston Vilu da poštuje raniji dogovor", navode iz Legije.

I Aston Vila se oglasila porukom za javnost u kojoj ističe da je postupila po savjetu policije zbog scena koje su se događale u Alkmaru, a da je nakon nereda koji su izbili ispred stadiona odlučeno da svim navijačima poljskog kluba bude zabranjen ulazak na Vila Park.

Trener Legije Kosta Runjaić nije želio direktno da komentariše sinoćnja dešavanja.

"To je druga tema i nema veze sa mnom. Ja sam se koncentrisao na to kako ću voditi utakmicu. Mi se trudimo da prezentujemo poljski fudbal na dobar način, a to što se dešava van stadiona ne bih komentarisao. Imamo sjajne navijače, koji nas podržavaju i kod kuće i na strani. Uvijek možemo da računamo na njih i otkad sam ja u klubu, imamo sam samo lijepa iskustva sa njima. Ne znam detalje o dešavanjima prije utakmice i zato je bolje da ne komentarišem. Nažalost naši navijači nisu bili na stadionu, a da jesu, atmosfera bi sigurno bila mnogo bolja. Žao mi je zbog toga, ali ne možemo ništa da promijenimo", istakao je Runjaić.

30.11.2023, Aston Villa - Legia Warszawa Police not allowed Legia fans into ground. Legia fans now outside the ground throwing Glass bottles into the ground at villa fans https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/6AwYZbpjeh — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 30, 2023

