Haos u Marseju: Navijač Ajntrahta pogođen raketom u vrat

Jedan navijač Ajntrahta teško je povrijeđen uoči meča drugog kola Lige šampiona sa Olimpikom, koji je odigran sinoć u Marseju, prenose njemački mediji.

Navijač Ajntrahta, čije je ime Mihal, doputovao je u Marsej sa djevojkom Kristinom da bi pratio duel svog kluba sa Olimpikom. Tokom okršaja navijača dva kluba pirotehničkim sredstvima uoči početka meča na stadionu "Velodrom" pogođen je raketom u vrat. On je u padu sa tribine slomio vratni pršljen i tri rebra, a trenutno se nalazi u bolnici u Marseju gdje će biti operisan.

Njegova djevojka Kristina priznala je da nije očekivala da nereda bude na stadionu iako ih je bilo po Marseju.

"Ubjedila sam Mihala da ipak odemo na stadion. Pomislila sam: valjda neće biti toliko loše. Ali otišlo je sve po zlu. Nismo bili na stadionu ni 10 minuta kada je doletjela raketa. Pogodila ga je u vrat, pomislila sam da mu je pokidana karotidna arterija. Bila sam sa njim na intenzivnoj njezi do jutros. Svjestan je, ali se ne osjeća nimalo dobro", izjavila je Kristina za njemački "Hesenšau".

Ajntraht je pobjedio Olimpik 1:0 golom Jespera Lindstroma u 43. minutu. Dodajmo i to da je policija pratila navijače gostiju do stadiona da ne bi došlo do sukoba navijača.