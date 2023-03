Haos u Napulju: Navijači od grada napravili ratnu zonu (VIDEO)

Ulice Napulja u srijedu popodne bile su ratna zona zbog haosa koji su navijači Ajntrahta, zajedno sa Atalantinim fanovima, napravili pred meč sa Napolijem.

Kao što je poznato, lokalne vlasti su još ranije zabranile njemačkim navijačima dolazak na utakmicu kako bi se spriječili upravo ovakvi nemiri, ali je njih 400 ipak stiglo u Italiju. Zajedno sa Atalantinim, bilo ih je 600.

U jednom trenutku su se potukli sa policijom i počeli su da pale automobile, a fotografije sa ulica Napulja vrlo brzo su obišle svijet.

Mediji u Italiji pišu da je policija bukvalno na svakom ćošku u gradu i da je veliki broj snaga raspoređen u okolini murala Dijega Armanda Maradone.

Takođe, navodi se da je tokom dana i oko 200 navijača Napolja stiglo na motociklima u grad kako bi se obračunali sa gostima, mada do bliskog susreta nije došlo.

U nastavku možete pogledati i video snimke haosa na ulicama Napulja:

Frankfurt ultras continue to clash with Italian police ahead of their Champions League game against Napoli.. pic.twitter.com/0pd97sHn9Q