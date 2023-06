Haos u Pragu: Navijači Fiorentine ruše sve pred sobom, ima povrijeđenih (VIDEO)

Od 21.00 čas u Pragu na stadionu "Fortuna Arena" odigraće se finale Lige konferencija između Fiorentine i Vest Hema. Nekoliko hiljada italijanskih i engleskih navijača stiglo je u Prag, a prema izvještajima praške policije, nekoliko sati prije početka susreta na ulicama se odvija pravi haos, gdje ima i povrijeđenih.

U neredima navijačkih grupa privedeno je 15 huligana, a ultrasi Fiorentine obučeni u crno napali su navijače "Čekićara" u jednom baru u centru Praga, objavila je češka policija.

Crazy clashes between Fiorentina Ultras and West Ham fans in Prague before the Conference League final. @RobHarris pic.twitter.com/CI2PXLXoRZ