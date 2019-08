Haos u Rumuniji: Sudija pogođen petardom, tuča igrača na terenu

Utakmica između Univerzitatee iz Krajove i mađarskog Honveda prekinuta je u 120. minutu, pošto je sudija Arnold Hanter pogođen petardom.

Poslije toga uslijedili su incidenti na terenu kada su se igrači dve ekipe potukli.

Prekid je trajao više od pola sata, a potom je utakmica nastavljena.

Takođe incidenti su se desili i na tribini gdje su se sukobili navijače dva tima, prenosi B92.

Arbitar se poslije ukazane pomoći vratio na teren i meč je nastavljen.

Ovakve scene nisu potrebne nikome u Evropi i sigurno slijede rigorozne kazne za ojbe ekipe.

Ref now back on his feat. Honved's players are all around him! Game already in the 135th minute!!! Absolutely crazy stuff in Craiova! pic.twitter.com/jS6PJLbAQk