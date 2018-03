Haos u Solunu, gazda sa pištoljem u obračun sa sudijom

Derbi meč 25. kola grčke Superlige i jedan od duela koji bi mogao da odredi šampiona, između PAOK i AEK u Solunu prekinut je poslije velikih nereda u samom finišu.

Očekivano, viđena je velika borba između drugoplasirih Solunjana i lidera iz Atine tokom 90 minuta, ali bez golova.

Zatim je u samom finišu Varela zatresao mrežu AEK, na opšte oduševljenje prepunog stadiona "Tumba", međutim, sudija Kominis je odlučio da ga poništi zbog ofsajd pozicije.

Bila je to inicijalna kapisla za ono što će uslijediti u nastavku. Najpre su igrači PAOK nasrnuli na sudiju, a onda se na terenu našao i vlasnik PAOK Ivan Savidis, koji je sa pištoljem za pojasom želio da se obračuna sa Kominisom. Krajnjim naporima obezbjeđenja eskalacija sukoba je spriječena, a meč je ubrzo prekinut.

Nemilim scenama prisustvovao je i srpski napadač Aleksandar Prijović, koji je bio od starta u timu PAOK.

Podsjetimo, to nije prvi put da se mečevi PAOK prekidaju, pošto je isti slučaju bio i nedavno protiv Olimpijakosa, kad je trener Olija pogođen upaljačem prije početka duela.

Odlukom Disciplinske komisije, Pirejcima je pripisana pobjeda 3:0, a vidjećemo šta će biti poslije ovog slučaja.

Just another normal chaotic evening in Toumba. PAOK scores a late winner, AEK players protest for off-side. Goal eventually disallowed. Chaotic scenes on pitch. Match stopped. PAOK owner comes onto pitch with a gun. Greek football should be on Netflix. pic.twitter.com/VWN369Euah