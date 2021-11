Het-trik Levandovskog za pobjedu nad Benfiksom, Barselona slavila protiv Dinama

Fudbaleri Bajerna pobijedili su Benfiku sa 5:2, uz het-trik Roberta Levandovskog na njegovoj 100. utakmici u Ligi šampiona, dok je Barselona golom Ansua Fatija dobila Dinamo u Kijevu 1:0, u mečevima E grupe elitnog takmičenja.

U sljedećem kolu, 23. novembra, Barselona dočekuje Benfiku, a Bajern gostuje Dinamu u Kijevu.

Na tabeli je Bajern prvi sa maksimalnih 12 bodova, slijedi Barsa sa šest, Benfika sa četiri i Dinamo sa jednim bodom.

Bajern je mašina

Benfika je odlično krenula u prvih pet minuta, poslije bila opasna u prekidima, ali je ipak Bajern bio taj koji je kontrolisao igru.

Priliku je propustio Gnabri, ali Bavarci ipak stižu do vođstva u 26. minutu. Bio je to 79. gol Levandovskog na 100. utakmici u Ligi šampiona - bio je to pogodak glavom poslije izvrsnog ubacivanja Komana.

Samo šest minuta kasnije, Poljak je bio u ulozi asistenta, a strijelac je bio Serž Gnabri, bio je to atraktivan gol petom.

Činilo se da odatle meč može da ide samo u jednom pravcu, ali Benfika u 38. minutu uzvraća udarac - sa lijeve strane je centrirao Grimaldo, a gol glavom postigao je Morato.

U završnici prvog poluvremena dosuđen je penal za Bajern poslije igranja rukom Verisima, ali je Levandovski šutirao vrlo loše, po sredini gola, pa je Vlahodimos odbranio.

Nije to skupo koštalo Nagelsmanov tim, koji već u 49. minutu stiže do 3:1. Kimih je pronašao Dejvisa, koji glavom spušta loptu za Liroja Sanea, i uslijedio je divan poluvolej za novi gol.

Pjesma Bajerna nastavljena je u 61. minutu, kada je Sane pronašao Levandovskog, a Poljak spoljnom prebacio protivničkog golmana za 4:1.

U 74. minutu, iako Benfika dotad nije mnogo prijetila, ipak stiže do novog gola, preko Darvina Nunjeza, na asistenciju Žoaa Marija, ali se meč ipak završio ubjedljivim trijumfom Bajerna poslije novog pogotka Levandovskog u 84. minutu, nakon što je uspješno izbjegao ofsajd zamku.

Ter Štegen i Fatu za trijumf Barse

U ranoj fazi prvog poluvremena je bolja bila Barselona, ali je i Šaparenko imao dva pristojna pokušaja, a Ter Štegen je morao nogama da brani udarac De Penje.

Katalonci su više držali loptu u nogama, a Dinamo se preorijentisao na kontre i bio opasan - Depaj i Lengle su imali šanse na jednoj, a Karavajev na drugoj strani.

Napokon, Barselona je bila ta koja je probila led. U 70. minutu je Mingeza centrirao s lijeve strane, lopta je poslije odbitka došla do Ansua Fatija, koji sa desetak metara hvata poluvolej, pa golman Bušćan nije imao šanse.

Do kraja je Ter Štegen dvaput zaustavljao udarce Cigankova, a Barselona je sačuvala mrežu tek četvrti put ove sezone.

(Sport klub)