Het-trik Ronalda osigurao bod za Portugal

Reprezentacije Španije i Portugala su nakon nevjerovatnih 90 minuta odigrali nerješeno 3-3.

Utakmica koja je važila za derbi prve faze takmičenja opravdala je od samog početka taj epitet.

Već u četvrtoj minuti špansku mrežu zatresao je Kristijano Ronaldo nakon što je nad njim napravljen prekršaj u šesnaestercu.

Na 1-1 izjednačio je Dijego Kosta u 24 minutu, a prednost Španiji u prvom poluvremenu ovjerio je Ronaldo golom u 44. minutu.

Cristiano Ronaldo has scored as many goals vs. Spain (3) tonight as he has against any team in 3 previous #WorldCup tournaments. pic.twitter.com/EUWJiPCEhm