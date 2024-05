Hetafe želi da zadrži Grinvuda

Prvi čovjek Hetafea Anhel Tores rekao je da njegov klub namjerava da zadrži Mejsona Grinvuda po završetku njegove pozajmice iz Mančester Junajteda na kraju sezone.

Ni u Hetafeu, ni u Junajtedu, ne očekuju da će se 22-godišnji napadač vratiti u matični klub.

''Ako bi bilo do njega, njegovih roditelja i kluba, smatram da bi ostao još jednu sezonu'', rekao je Tores.

Grinvud je postigao 10 golova na 32 nastupa u svim takmičenjima za španski klub koji drži 10. mesto u La Ligi.

Engleski fudbaler je stigao u Hetafe poslednjeg dana prelaznog roka u septembru posle interne istrage ’’Crvenih đavola’’ o njegovom ponašanju, koja je uslijedila pošto su pred sudom odbačene optužbe protiv njega za zlostavljanje. U to vrijeme su iz Junajteda poručili da bi za Grinvuda bilo bolje da nađe drugi klub i čini se da je još tada naglašeno da neće ponovo zaigrati za ''Đavole''.

''Što se tiče Mančester Junajteda, vijesti koje imamo od prošle nedjelje, kada je naš sportski direktor bio u Engleskoj na nekim utakmicama i razgovorima sa klubom, jesu takve da ako dobra ponuda dođe prodaće ga jer se on tamo neće vraćati. Moraćemo da sačekamo do kraja juna, svi ljudi u klubu su zadovoljni njime, vjerujem da će ostati još jednu sezonu ili barem do januara. On je veoma dobar fudbaler'', istakao je Tores, prenosi Sport klub.

Suvlasnik Junajteda ser Džim Redklif u februaru je rekao da još u klubu nisu donijeli odluku o Grinvudovoj budućnosti.

Naredna utakmica fudbalere Hetafea čeka u nedjelju u 14 časova, kada gostuju Kadisu.

