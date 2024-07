Hoće li Englezi napokon proigrati protiv senzacije turnira?

Nakon malo je reći srećne pobjede nad Slovačkom, Engleska danas u Diseldorfu čeka Švajcarsku u četvrtfinalu vuropskog prvenstva.

Očekivani sastavi

ENGLESKA: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Trippier - Mainoo, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane

ŠVAJCARSKA: Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer - Ndoye, Embolo, Rieder

Družina koja je od svih potencijalnih favorita na Euru do sada igrala najlošiji i najdosadniji fudbal bez ikakvog okusa i mirisa i dalje je u turniru, a da niti sama ne zna kako.

Džud Belingem čudesnim je pogotkom u posljednjoj minuti sudijske nadoknade dvoboja protiv Slovačke osigurao Englezima umjesto oproštaja od Evropskog prvenstva ulazak u produžetke, dok je ostatak posla potom obavio Hari Kejn, te su Tri lava čekirala kartu za četvrtfinale umjesto karte za London u jednom smjeru. No, to nikako ne znači da je engleska ekipa pošteđena kritika. I dalje gotovo svi vodeći engleski mediji ističu da je ekipa Gareta Sautgejta odigrala još jednu očajnu utakmicu, ali da je spas pronašla zahvaljujući nevjerovatnoj sreći i isto tako nevjerovatnom potezu Belingema. Poslije svake utakmice reprezentacije Engleske na Evropskom prvenstvu zazivale su se velike promjene u prvoj jedanaestorici, no Sautgejt nije previše mario za ono što kažu stručnjaci i analitičari, ali još više i njegovi mnogobrojni kritičari, no ovog puta bi promjena trebalo biti i to dosta velikih pogotovo u taktičkom smislu.

Engleski mediji su uvjereni da će protiv Šajicarske Sautgejt na teren poslati ekipa s tri igrača u zadnjoj liniji, a s obzirom na izostanak Guehija, mjesta u zadnoj liniji trebala bi biti rezervirana za Walkera, Konsu i Stonesa, Foden bi napokon dočekao utakmicu u kojoj bi imao ulogu u samoj sredini terena, a ne na boku, dok bi svojevrsnu ulogu krila imao Trent Alexander Arnold. Iako su Bellingham i Kane spasili Englesku i ostavili je u turniru pomalo je nestvarno da i dalje ima onih koji bi spomenuti dvojac otpremili na klupu za rezervne igrače, no to Gareth Southgate u svojoj 100. utakmici na klupi engleske reprezentacije sigurno neće učiniti.

Događaji na terenu daće odgovor na pitanje hoće li Kane i suigrači uslišiti histerične vapaje engleske javnosti i napokon odigrati utakmicu u skladu s igračkim kadrom koji posjeduje reprezentacija Engleske ili slijedi nova epizoda “arhaičnog fudbala iz prošlog vijeka”. S jedne strane Englezi se pribojavaju Švajcarske što nije nikakvo čudo s obzirom na dosadašnje izvedbe, ali koliko kod Švajcarska bila dobra ta ista Švajcarska nije bila u stanju pobjediti najgoru ekipa na Euru - Škotsku.

"Očekuje nas nova teška utakmica protiv vrlo zahtjevnog suparnika. Ne treba se opterećivati kritikama na naš račun iako su one dijelom opravdane. Jasno je što nas čeka ako ispadnemo, ali na tio smo se već navikli. Vjerujem da možemo odigrati dobru utakmicu i proći u polufinale, ali to neće biti niti malo lagan zadatak", istakao je kapetan Engleske Harry Kane.

Inače, Uefa je kaznila Judea Bellinghama zbog neprimjerenog gesta na utakmici protiv Slovačke. Engleska zvijezda je kažnjena s 30 hiljada evra te uslovnom suspenzijom od jedne utakmice neigranja.

Bellingham će tako moći igrati na četvrtfinalnoj utakmici Evropskog prvenstva protiv Švajcarske, a suspenzija će se aktivirati ako u sljedećih godinu dana Bellingham napravi neki incident.

Podsjetimo, igrač Reala je nakon postignutog gola Slovacima napravio gestu u kojoj dlanom pokazuje u smjeru međunožja. Nakon što je zbog toga naletio na brojne osude, objasnio je svoj potez:

"Radi se o internoj šali, gesta je posvećena bliskim prijateljima koji su bili na utakmici. Poštujem slovačku ekipa i način na koji su igrali protiv nas", napisao je Bellingham na društvenim mrežama. Očigledno su iz Uefe prihvatili to objašnjenje, prenosi Jutarnji.

