Horor u Nigeriji: Izrešetan autobus fudbalskog prvoligaša

Najmanje petorica igrača i vozač autobusa nigerijskog prvoligaša "Ifeanyi Ubah" u kritičnom su stanju nakon što su na njih vatru otvorili pljačkaši maskirani u vojne uniforme, prenose svjetski mediji.

U trenutku napada autobus je prešao trećinu od čak 822 kilometra i 14 sati dugog putovanja na gostovanje kod ekipe "Golden Stars".

Our players and officials were attacked by armed robbers along Kabba junction near Lokoja this afternoon on their way to Kano to honour Sunday's @LMCNPFL #MD6 fixture against Jigawa Golden Stars. pic.twitter.com/reYdN2hWvA