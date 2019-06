Hoze Antonio Rejes poginuo u saobraćajnoj nesreći

Postoje vijesti koje vas jednostavno zateknu, a takva danas stiže iz Španije. Hoze Antonio Rejes je poginuo u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Uteri, njegovom rodnom gradu.

Ovu vijest objavila je Marka, As, kao i fudbalski klub Sevilja na svom zvaničnom Twitter nalogu.

Rejes je poginuo u saobraćajnoj nesreći u 35. godini života kao igrač Ekstramadure. Razlozi nesreće nisu poznati.

Bio je najmlađi igrač koji je debitovao za Sevilju, sa 16 godina. U sezoni 2003/2004 je prešao u Arsenal za 30.000.000 evra. Osvojio je kao igrač Arsenala Premijer ligu, Komjuniti Šild i FA Kup.

Ponikao je u Sevilji, igrao je još za Arsenal, Real Madrid, Atletiko Madrid, Benfiku, Espanjol, Kordobu, Ksinjiang i Esktramaduru.

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c