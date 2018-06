Hrabrim Švajcarcima bod protiv Brazila

Reprezentacije Brazila i Švajcarske odigrali su svoj prvi meč na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Brazil - Švajcarska 1:1.

50' GOL! Zuber poravnava!

Korner za Švajcarce, dobar centaršut, Zuber ostaje neometan na pet metara i zakucava glavom loptu u mrežu "Selesaa" za 1:1. Gol možda ide i na račun golmana Alisona koji nije izašao da pokrije taj deo prostora.

Brazil djeluje moćno u prvom poluvremenu, a ono što djeluje još impresivnije je što Brazilci kao da ne igraju punom snagom.

Gol prvotimca Barselone je ukupno 12. gol koji su na ovom prvenstvu dali igrači iz španske LaLige.

Favorite goal of Matchday 4 (so far...!)#WorldCup