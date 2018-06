Hrvati bijesni na FIFA: Rusi oživjeli srpskohrvatski jezik

Čelnici Fudbalskog saveza Hrvatske uputili su "oštar prigovor" čelnicima Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) zbog panoa na kome piše - "srpskohrvatski".

Radi se o panou koji se nalazi ispred sale za konferencije za štampu, odnosno o listi jezika na kojima će biti održavana konferencija.

"Pošto su fotoreporteri zamoljeni da napuste dvoranu, ispred sale sam ugledao natpis i šokirao se. Odmah sam fotografisao i to podijelio na društvenim mrežama. Kako bi se Rusi osjećali da im kao jezik piše ukrajinsko-ruski. A Ukrajincima tek to ne bi bilo drago. Kolega je pitao gospođu iz organizacionog odbora bi li im smetalo da piše na latinici ukrajinsko-ruski kad igra ruska reprezentacija. Ona mu je rekla da bi smetalo i tek onda je shvatila. Pravdala se da im je to neko donio, da nisu znali, i da je FIFA odobrila. Poslije toga natpis je uklonjen", rekao je hrvatski kolega za tamošnje medije.

Ostaje da sačekamo i vidimo kakav će biti odgovor FIFA, ali će se vjerovatno sve završiti na izvinjenju.

(B92)