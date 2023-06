Hrvati dobili rivala u borbi za istorijski trofej

Fudbaleri Španije drugi su finalisti ovogodišnjeg izdanja Lige nacija.

Selekcija sa Pirinejskog poluostrva je u polufinalu bila bolja od Italije rezultatom 2:1 i tako će na megdan Hrvatskoj.

Španija je prva povukla okidač i povela u 4. minuti nakon katastrofalne greške Leonarda Bonućija. Štoper Italije je izgubio loptu u blizini svog šesnaesterca, a Jeremi Pino je bez većih problema matirao golmana Donarumu.

Nisu dugo čekali Azuri na izjednačenje. Igrala se 10. minuta kada je Zaniolo šutirao, a lopta je na putu do gola pogodila Robina Le Normana u ruku. Sudija Vinčić je dosudio jedanaesterac, koji je u gol pretvorio Ćiro Imobile.

Do sljedećeg gola se čekalo do 88. minute. Poslije nekoliko odbitaka lopta je došla do Rodrija koji je šutirao sa 20 metara. Njegov šut je izblokiran i lopta je pala ispred Hoselua, 33-godišnjeg napadača, koji ju je zakucao u mrežu.

Italijani su se žalili zbog ofsajda, ali je u ovoj situaciji igrač bio u dozvoljenoj poziciji, iako to nije tako izgledalo na prvu.

Španci su pobjedom izborili finale Lige nacija, a u tom finalu će igrati protiv Hrvatske. "Vatreni" su slavili protiv Nizozemske u prvom polufinalu (4:2).