Fudbaleri Italije i Hrvatske igraju odlučujući meč u grupi B na EURO.

Meč se igra u Lajpcigu, za obje reprezentacije susretima veliki značaj zbog prolaska u drugu fazu.

Pred meč u Lajpcigu, na tribinama stadiona se pojavila sramna zastava, na kojoj su bile ispisane riječi zapovjednika 4. gardijske brigade Andrije Matijaša Pauka.

Pripremajući se već 1993. godine za akciju u Kninu, Pauk je u svom dnevniku zapisao i svojim borcima rekao: "Kad krenemo, gorjeće nebo i zemlja".

Ta rečenica se našla na stadionu kao deo koreografije navijača Hrvatske.

Deafening noise at the Leipzig stadium. Croatian fans overpowering Italian fans at every gom to top it up, they put up a choreo that said "Kad Krenemo Gorit ce nebo i zemlja" Translation: "When we leave, heaven and earth will burn"