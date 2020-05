"Hrvati me stalno zovu – nisam imao pojma ko je Davor Šuker"

Mladi fudbaler Matko Miljević iz Argentine mogao bi uskoro da postane reprezentativac Hrvatske.

Talentovani 19-godišnji ofanzivni veznjak trenutno brani boje Argentinos Juniorsa, a u intervjuu za lokalne medije je priznao da postoje razgovori sa Fudbalskim savezom Hrvatske.

Miljević je otkrio da do skoro nije znao ko je Davor Šuker, aktuelni predsjednik HNS.

"Nisam baš u početku dobro znao ko je bio Davor. Potražio sam na internetu i saznao da je bio fantastična devetka, golgeter na Svjetskom prvenstvu. Nedavno sam se čuo sa njim", rekao je Miljević.

Matkov deda Antonio je Hrvat, koji je posle Drugog svjetskog rata emigrirao u Argentinu, poput mnogih njegovih sunarodnika.

"Zovu me svakodnevno, insistiraju. Ne zatvaram vrata. O Hrvatskoj mnogo razmišljam zbog svog dede, on je oduvijek htio da jednog dana zaigram tamo", dodao je on.

Miljević je zanimljivo igrao u mlađim selekcijama Sjedinjenih Američkih Država, zemlju u koju se nedavno njegova porodica odselila.

Njegov djeda, iako Hrvat, rođen je u Banja Luci, tako da bi vrlo lako i selekcija Bosne i Hercegovine mogla da se uključi u trku za talentovanog fudbalera.