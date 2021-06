Hrvati našli krivce za eliminaciju

Ne stišava se bura u redovima fudbalske reprezentacije Hrvatske nakon eliminacije sa Evropskog prvenstva.

Analizira se svaki detalj koji je mogao da utiče na rasplet meča osmnine finala kojeg su izgubili tek nakon produžetaka (3:5) a kao glavni krivci su okrarakterisani igrači koji su u presudnim trenucima zakazali. Prvi i treći gol su posebno naljutili selektora Zlatka Dalića i kapitena Luku Modrića. Uoči prvog je Ante Rebić izašao da promijeni kopačke, a kod trećeg je Joško Gvardiol pio vodu i ostavio usamljenog Ferana Toresa.

"Očigledno moramo još da odrastamo. Nismo dovoljno trčali u prvom dijelu, ne možeš protiv ovakvog protivnika hodati po terenu. Mi u 38. minuti mijenjamo kopačke i pijemo vodu, a protivnik nas kazni", grmio je Dalić.

Više je nego vidljivo da juče mnogo toga nije funkcionisalo u redovima "vatrenih" a kako se navodi kamere tokom prenosa nisu prikazale žestoke reakcije i ljutnju Dalića i Modrića umjerenu ka Rebiću i Gvardiolu.

Međutim, ni Dalić nije prošao neokrznuto jer je nakon ovog neuspjeha i na njegovu adresu stigla poprilična količina kritika. Između ostalog nazvan je i "populističkim bleferom i najslabijom karikom" i kako prenose hrvatski mediji, razlaz saradnje bio to otkaz ili dogoren raskid je više nego izvjestan.

Dan nakon utakmice, Dalić je pred medijima objašnjavao zašto nisu došli dalje od osmine finala i kakva je njegova sudbina na klupi "vatrenih".

"Napravili smo što smo mogli. Radio sam greške i svjestan sam toga. Uvijek ima grešaka kad se izgubi utakmica. Mi smo napravili ono što smo mogli i trebali. Naš cilj je bio prolazak grupe. Ovo je naša realnost trenutno, kada pogledamo što smo sve prošli zadnjih mjesec dana. Siguran sam da ova reprezentacija vrijedi više od osmine finala. Tužan sam i ponosan. Tužan sam zbog igrača koji su dali zadnji atom snage, zbog navijača koji su došli, potrošili su svoj novac i sjajno nas bodrili. Ponosan sam na borbenost u drugom dijelu i sinergiju koju smo imali s navijačima", rekao je Dalić i opet se dotakao ispijanja vode:

"Gvardiola je pio vodu, ne znam ni kako je došla voda do njega tamo. To je cijena odrastanja. Rekao sam mu da ću snositi cijenu za sve njegove greške, on je mlad i bit će važan igrač za Hrvatsku. Ono što je napravio Rebić može se napraviti protiv Kipra, ali ne može protiv Španije. Zbog tih grešaka smo, između ostalog, ispali s Eura.Ja sam svoj cilj ostvario. Razgovaraću s ljudima u Savezu i sa starijim igračima. Naš glavni cilj je sada plasman u Katar. Ja i Luka ćemo odlučiti što i kako dalje. Na ovom turniru nisu svi dali sve od sebe".