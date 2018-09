Hrvatica koja je osmislila novi trofej FIFA: Pamtiću dodjelu Luki čitav život

Ana Barbić Katičić prošle je godine osmislila novi dizajn za FIFA trofej koji je ove godine kao najbolji fudbaler svijeta podigao naš Luka Modrić.

Hrvatska umjetnica prisustvovala je dodjeli nagrade u Londonu i s portalom "Index.hr" podijelila svoje utiske.

"To je trenutak koji ću pamtiti čitav život. Bilo je veličanstveno. Proglašenje Luke Modrića iz naše Hrvatske najboljim igračem svijeta, dok istovremeno milijarde ljudi na svijetu igraju i prate nogomet, ispisuje najljepše stranice naše sportske povijesti. I k tome još činjenica da podiže u svojim rukama hrvatski dizajn, čini me neopisivo ponosnom i sretnom", rekla je Ana za "Index".

Ona je na dizajnu trofeja blisko sarađivala sa Zvonimirom Bobanom kojeg je Modrić svojim govorom na ovogodišnjoj dodjeli uspio da rasplače.

"Zvonimir Boban je osoba izuzetnog karaktera, sportaš i intelektualac neiscrpne životne energije, znanja i ljubavi prema nogometu. U temeljima je hrvatskog sporta. Surađivati s njim i meni je uvijek prava dragocjenost i privilegija. Srce mi je bilo puno dok sam slušala lijepi Lukin govor i zahvalu svom uzoru i inspiraciji kojim je izazvao emocije, vjerujem, kod svih nas. A emocije su nešto najljepše u nama", kaže.

Kaže da joj tokom smišljanja dizajna trofeja nije ni padalo na pamet koje bi sve fudbalske veličine taj trofej mogle da drže u svojim rukama.

"Bila sam predana samo ideji i rješenju sportskog trofeja, kreiranju oblika koji veliča iste sportske vrijednosti koje se slave već generacijama, i koji bi povezujući prepoznatljivu prošlost, suvremeni izgled, ali i budućnost potvrdio identitet koji FIFA ima. Polako sam postajala svjesna da će upravo njega dugi niz godina primati najbolji nogometaši na čitavom svijetu, i bila počašćena činjenicom da ga je Ronaldo dva puta dobio", kaže ona.

"No, ova je godina nadmašila sva očekivanja. Ovo je godina Luke i Vatrenih. Niz naših igrača bio je među nominiranima za nagrade, a naš trener Zlatko Dalić među tri je najbolja na svijetu. Predivna Lukina godina, i predivna hrvatska nogometna godina. Prava smo velesila. Lukina životna priča, osobnost i nogometna čarolija izazivaju divljenje, a sada zasluženo ima i potvrdu cijeloga svijeta. The Best, najboljemu, bez sumnje!", zaključila je.