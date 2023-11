"Hrvatska bi mogla dobiti igrača kao nikad, on je vanzemaljac"

ZAGREB - Dinamo 14-godišnji fudbaler Rafel Gomes Cirino, poznatiji javnosti kao Belinho, dobiće hrvatsko državljanstvo te će u budućnosti moći igrati za hrvatsku reprezentaciju.

Nijedan 14-godišnjak u istoriji hrvatskog fudbala nije imao medijsku pažnju kao Belinho. Pažnju je privukao zbog brazilskog porijekla i videa s malog fudbala koji su se dijelili internetom.

Njegov menadžer Andy Bara rekao je za Index da će vrijediti 100 miliona evra, a hrvatski navijači nadaju se novom Eduardu da Silvi. Belinho je u hrvatskom fudbalu debitirao u NK Vinodolu, klubu iz Novog Vinodolskog. Trener mu je tamo bio iskusni Marinko Buljat, s kojim je Index popričao o novoj velikoj nadi hrvatskog fudbala.

Kako to da je Belinho stigao baš u Vinodol?

Belinho je stigao u Novi Vinodolski posredstvom gospodina Andyja Bare. Mislim da je s razlogom odabrao ovaj klub. U posljednje vrijeme jako dobro radimo s mladim uzrastima, prešao je u Dinamo i naš jedan pionir Marin Nekić. Bara ga je dovezao na stadion i iznenadilo me jako jer je taj dečko jako dobro znao hrvatski jezik. Njegov otac nije znao ni riječi.

Veliku ulogu je odigrao i Marin Čarija, tajnik Vinodola koji bi bez problema mogao biti tajnik HNS-a, on je bio neka spona. Ja sam dugo godina bio voditelj omladinskog pogona, a i vodio sam momčad pionira u kojoj je Belinho igrao.

Koja je bila Vaša prva reakcija kad ste vidjeli Belinha kako igra?

On je fizički jako sitan, kad sam ga vidio, mislio sam da je on tek ulazni mlađi pionir od 10 godina. No imao je tad već 13. Ali kad sam vidio kakav je on na lopti i kako može parirati igračima većima za dvije glave, bio sam fasciniran. Nisu mu mogli ništa.

U fudbalu sam od 1979. godine, trener sam od 2000. godine. Imam iskustva u radu s djecom i takvog igrača još nisam vidio. Sjajan je u duelu, ne može mu nitko uzeti loptu. Brz je i eksplozivan. Dobio sam i nekoliko videa koji su se dijelili naokolo.

Nisam mogao vjerovati kako igra, s njim smo bili prvaci nakon dugo vremena, a igrao je samo pola sezone. Zbog njega su na utakmice dolazili i ljudi koji inače ne bi došli. Nakon toga je otišao u Dinamo. Druga je to, viša dimenzija igrača, nešto posebno. Ma on je vanzemaljac.

Imate li kakvu anegdotu za podijeliti?

Ima jedna anegdota... Kako njegov otac nije znao hrvatski jezik, samo portugalski, onda je on hodao po cijeloj tribini i dovikivao Belinhu nešto na portugalskom kroz cijelu utakmicu. Mali bi reagirao na to, a onda sam i ja morao reagirati i objasniti obojici da se to ne može nastaviti. Neobičan slučaj, ali u sljedećoj utakmici je otac bio miran.

Kakvu mu karijeru predviđate, smatrate li da je sad pod velikim pritiskom?

Ako se zbilja razvije tako da održi ovu kvalitetu u odnosu na konkurenciju, to će biti čudo. Hrvatska će onda dobiti igrača kakvog nikad nije imala. No sve to ovisi o razvoju. Mislim da on nema pritisak, nije takav tip, još uvijek se on igra fudbala, ali i jako poštuje sve postulate, sve taktičke postavke, nikad nije igrao privatni fudbal.

Koliko god je bio zaigran, poštivao je sve što mu je rečeno. Ne možemo znati kakav će biti kad se razvije, ali za očekivati je da će se nastaviti ovako razvijati u Dinamu, koji je sjajan u razvoju talenata. Vinodol je kao klub ponosan jer je bio njegov prvi klub u Hrvatskoj. Prihvatili smo ga svi tu jako dobro. Dečko je jako simpatičan.

