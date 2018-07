Fudbaleri Hrvatske drugi su finalisti SP u Rusiji nakon što su poslije preokreta i produžetaka savladali Englesku sa 2:1.

Pobjednik će na megdan za titulu svjetskog prvaka Francuskoj koja je u utorak minimalnim rezultatom savladala Belgiju.

Finale je na programu u nedjelju od 17 časova po srednjoevropskom vremenu na stadionu "Lužnjiki".

Sastavi:

Hrvatska (4-1-4-1): Subašić – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić - Brozović – Perišić, Rakitić, Modrić, Rebić – Mandžukić

Engleska (3-5-2): Pikford – Voker, Stouns, Megvajer – Tripije, Lingard, Henderson, Dele Ali, Jang – Sterling, Kejn

Tok meča:

120 + 4' - KRAJ MEČA - HRVATSKA JE U FINALU.

120' - Još četiri minuta nadoknade.

120' - Kramarić je sada upropastio odličnu šansu. Bio je sebičan, imao je Perišića na drugoj strani ali je šutrao i to veoma loše.

112' - Sautgejt sve karte baca u napad.Vardi je ušao umjesto Vokera.

109' - GOOOOOOOL - Perišić je sjajno reagovao i glavom iz nezgodnog položaja poslao loptu ka Mandžukiću na pet metara od gola. Mario je jednostavno previše kvalitetan igrač da bi ovo promašio.

108' - Nakon izvedenog kornera u prilici je bio Brozović, ali loše reaguje i maša gol.

106' - Počeo je drugi produžetak. 15 minuta nas dijeli od penala.

105 + 4' - Kraj prvog produžetka.

105 + 2' - Mandžo je dobio loptu na dva metra od gola i odmah na prvu šutirao. Pikford se istakao na golu "gordog albiona" i spasio Englesku.

105 + 1 - Modrić šalje preciznu loptu ka Perišiću, a ovaj prosljeđuje Kramariću. Kramarić šutira ali je to izblokirano.

101' - Kramarić je ušao u igru umjesto Rebića.

99' - Vrsaljko je spasio Hrvatsku. Engleska je ponovo vrebala iz prekida a nakon kornera Stouns je sjajno šutirao, međutim Vrsaljko izbija loptu sa gol linije.

96' - Žuti karton za Rebića. Rouz je bio u prodoru a Hrvat je napravio pametan faul.

93' - Blagi pritisak Engleske na startu prvog produžetka. Imao je Ali dobru situaciju na nekih 17 metara, ali je želio da proigra saigrače i pogriješio je.

91' - Počeo je prvi produžetak.

90 + 3' - Gledaćemo produžetke. Treći put na utakmicama Hrvatske, a drugi na utakmicama Engleske na ovom Mundijalu.

90 + 2' - Tripije je ubacio iz slobodnog udarca. Kejn je najviše skočio, ali je loše zahvatio loptu i poslao je u gol-aut.

90' - Nakon dužeg napada Hrvatske Lovren je pokušao iz velike daljine, ali veoma loše. Nije bilo opasnosti.

84' - Panika u redovima Engleske. Nakon velike pometnje ponovo je probao Perišić, ali je bio neprecizan.

83' - Mandžukić se našao u izglednoj prilici i raspalio po golu Pikforda, ali je to golman Engleske odbranio.

81' - Katastrofalno su reagovali defanzivci "Gordog Albiona", pokušali da vrate loptu Pikfordu, a on se krajnjim mukama snašao i izbacio iz šesnaesterca.

77' - Na isteku 77. minuta prijetnja po gol Engleske. Lingard je primio pas duboko u kaznenom i pokušao odmah da šutira, ali je to loše odradio.

76' - Vrsaljko pravi velike probleme odbrani Engleske. Poslao je loptu u sredinu ka Rebiću, ali su "tri lava" uspjela nekako da se odbrane.

73' - Hrvatska nastavlja da prijeti. Vrsaljko je ubacio loptu koja se na kraju odbija do Perišića koji natrčava na nju ali šutira previsoko.

72' - Perišić je mogao sada i da preokrene. Engleska je imala dosta sreće, jer je igrač Hrvatske odlično šutirao ali se lopti ispriječila stativa.

68' - GOOOOOOOOOL - Perišić postiže drugi gol na ovom SP. Vrsaljko je ubacio loptu sa desne strane, a Perišić odlično ulijeće i matira Pikforda. Možda je bila i opasna igra Perišića jer je digao nogu visoko iznad glave defanzivca Engleske.

Tied up! RT @JogaBonito_USA: ARE LEVEL!!!! Ivan Perišić scores the equalizer!!!



Patient possession and switch of play, cross by Vrsaljko, and acrobatic flying finish by Perišić! Game on in the semifinal! 1-1. #VamosCroacia #CRO pic.twitter.com/oa6p02k4gP — PHSports LiveScores (@LiveScoresPH) July 11, 2018

68' - Tripije dodaje loptu Kejnu u kazneni. Vida ga je odlično zatvorio pa igrač Engleske nije mogao da uputi ozbiljan udarac i pogađa spoljni dio mreže.

65' - Lopta se odbila do Perišića na 18-19 metara od gola, uputio je veoma opasan udarac prema golu, ali je Voker u posljednji momenat to izblokirao. Da je lopta prošla teško da bi Pikford imao bilo kakve šanse da to odbrani.

63' - Henderson gura loptu Sterlingu u kazneni prostor. Subašić je izašao i uspio da mu izbije loptu. Veoma opasna situacija pred golom Hrvatske.

59' - Modrić ubacuje iz kornera u sredinu, a Pikford izbacuje loptu dalje od svog gola.

58' - Strinić šalje loptu u sredinu, ali je odbrana Engleske zgusnuta previše da bi to prošlo do Rebića.

57' - Voker šalje loptu Tripijeu, a ovaj dalje u sredinu. Bila je to opasna lopta, ali su "vatreni" uspjeli da je izbace.

56' - Sterling dodaje loptu Lingardu koji se odlučio na udarac. Lovren je bio dobro postavljen i izblokirao udarac. Samo korner za Englesku.

55' - Rakitić je uputio dobar ubačaj iz kornera, ali je Čakir dosudio faul u napadu.

55' - Voker dobija žuti karton nakon varnica i naguravanja s hrvatskim fudbalerima.

47' - Hrvatska je već zaprijetila. Vrsaljko je poslao nezgodan centaršut u kazneni prostor, tamo su dvojica defanzivaca Engleske promašila loptu, ali ona nije stigla do napadača Hrvatske.

47' - Prvi žuti karton na utakmici. Zaslužio ga je Mandžukić zbog nesportskog ponašanja. Šutnuo je loptu nakon što je dosuđen faul nad Vokerom.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Vidjećemo da li Hrvatska može da nadoknadi zaostatak.

45+ 1 - Kraj prvog poluvremena. Bilo je nekoliko uzbuđenja i jedan gol. Hrvatska je nakon primljenog gola pokušavala da poništi prednost Engleske, ali je odbrana "tri lava" bila stabilna i sigurna. Mogli su i Englezi da dupliraju prednost, ali je "vatrene" spasio golman Danijel Subašić.

45 + 1' - Modrić je ubacio loptu u kazneni prostor, a nakon kratkotrajne pometnje i prijetnje po njihov gol Englezi to čiste.

45' - Rakitić je primio loptu u kaznenom prostoru Engleske. Bila je to izgledna situacija. Imao je samog Modrića, ali je neobjašnjivo dugo držao loptu kod sebe i izgubio je.

43'- Vrsaljko šutira sa distance i šalje loptu visoko pod nebo. Jedan jako loš udarac.

40' - Hrvati su dugo pleli mrežu, pokušavali da nađu rupu u odbrani "tri lava", ali ona zasad djeluje čvrsto i neprobojno.

36' - Kejn je poslao loptu Dele Aliju koji je vraća Lingardu na ivicu kaznenog. Ovaj šutira, ali neprecizno.

33' - Rebić ponovo u prilici. Primio je sjajnu loptu u kaznenom prostoru Engleske i zategao da šutira, ali je u posljednjem momentu reagovao Jang.

32' - Možda najbolja akcija Hrvatske do sada. Modrić je dugo držao loptu u kaznenom prostoru Engleske, a ona se na kraju odbija do Ante Rebića koji je sa dvadesetak metara raspalio po golu, ali je Pikford bio siguran.

30' - Dele Ali gura loptu Kejnu koji sa nekoliko metara šutira, ali Subašić sjajno brani i spasava gol. Lopta se ponovo odbija do Kejna koji ponovo pokušava, ali su nekako Hrvati uspjeli to da izblokiraju.

27' - Subašić je dobro reagovao nakon ubačaja Janga iz slobodnjaka i izboksovao loptu.

25' - Rebić je oduzeo loptu Jangu, pokušao da brzo uposli Mandžukića koji se ubacivao iza odbrane, ali je lopta završila u rukama golmana Pikforda.

24' - Sterling je velika opasnost za Hrvatsku. Defanzivci "vatrenih" imaju velikih problema, ali nekako uspijevaju da izađu na kraj s njim.

22' - Kejn je zatresao mrežu Hrvatske. Subašić i Strinić su se poigravali pred svojim golom, a lopta dolazi do Kejna koji pogađa. Međutim bio je u ofsajdu i gol se ne priznaje.

14' - Engleska je opasna iz prekida. Tripije je izveo korner, a najviši u skoku je bio Megvajer koji glavom šutira pored gola.

9' - Modrić je tražio Mandžukića iz kornera, ali se ovaj malo okliznuo pa nije uspio da dođe do lopte. Englezi su to počistili.

7' - Engleska je krenula agresivnije. Lijepo su kombinovali, ali je Subašić izašao na vrijeme i pokupio loptu.

5' - GOOOOOOOOL - Engleska vodi. Tripije je postigao svoj prvijenac. Šutirao je reprezentativac Engleske iz slobodnjaka i na sjajan način savladao Subašića.

1' - Turski sudija Džunejt Čakir označio je početak meča, Engleska je krenula sa centra.