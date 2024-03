Hrvatska predstavila dresove za Euro, nikad veći kvadrati (FOTO)

Fudbalski savez Hrvatske predstavio je dresove te selekcije za predstojeći Euro u Njemačkoj.

Dresovi, kompanije Nike predstavljeni su na posebnom događaju u Zagrebu, na kojem je polovina tima nosila prvu, a druga drugu garnituru "kockastih" dresova.

"Crveni i bijeli kvadrati postali su najveći do sada, nudeći hrabriji izgled koji će pomoći u oblikovanju prepoznatljivih motiva hrvatske zastave na tribinama i terenu", saopštio je HNS.

Ukršteni kvadrati na novom dresu imali su za cilj odavanje priznanja herojima sa Mundijala 1998. u Francuskoj.

