Hrvati se poigravaju: Rakitić potopio "gaučose"

Reprezentacije Hrvatske i Argentine od 20 sati igraju meč drugog kola grupe, a pozitivan pobjeda u ovoj utakmici bi "vatrenima" donijela siguran plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.

Hrvatska od 53. minuta vodi sa 1:0 sjajnim golom Ante Rebića.

Hrvatska je za sada prva u grupi sa 3 boda nakon pobjede nad Nigerijom od 2:0.

Sa druge strane i Argentini su bodovi u ovoj utakmici prijeko potrebni ako želi da prođe u narednu rundu Mundijala, s obzirom da su u prvoj utakmici odigrali 1:1 s Islandom.

Uz opdređene kalkulacije Argentina može da prođe dalje i sa porazom protiv Hrvatske, ali sasvim je sigurno da se "gaučosi" neće opuštati i da će ići na pobjedu protiv "kockastih".

Ipak, na tom putu neće imati lak zadatak, jer je i sam selektor Hrvatske Zlatko Dalić najavio da se njegova ekipa neće braniti, pa nas vjerovatno očekuje jedan jako dobar meč.

1' - Počeo je meč.

5' - Nakon nešto laganijeg početka meča, Perišić je pobjegao Merkadu i šutirao, ali čuvar mreže "gaučosa" Kabaljero spašava svoj gol i šalje loptu u korner.

10' - Hrvatska djeluje stabilnije i u odbrani i u napadu dok Argentina nije sigurna. Sjajna šansa. Vrsaljko je dočekao ubačenu loptu u kaznenom prostoru i pokušao da je pruži prema Mandžukiću, ali su Argentinci nekako uspjeli da je presjeku.

12' - U kazneni prostor upućena je lopta ka Mesiju, ali on nije uspio da stigne do nje. Inače, Mesi je za sada neprimjetan.

13' - Lovren je sada spasio gol Hrvatske. Meza je šutirao, ali je Lovren uspio da izblokira jako opasan udarac.

19' - U redovima Argentine osjeća se napetost. Nakon faula nad Modrićem "gaučosi" burno reaguju.

21' - Pritisak Hrvata na zadnju liniju Argentine. Brozović je pokušao sa nekih 22-23 metra, ali je njegov šut izblokiran.

25' - Argentinci nikako ne uspijevaju da se oslobode pritiska. Vatreni skoro svaki njihov pokušaj da izađu naprijed prekinu u korijenu. Iako nema stopostotnih šansi, Hrvatska i dalje djeluje uvjerljivije i sigurnije.

27' - Gaučosi su konačno uspjeli da pređu na polovinu Hrvatske i izbore se za korner. Međutim, Meza loše izvodi korner i šalje loptu direktno u gol-aut.

30' - Velika greška u odbrani Hrvatske. Imali su vatreni sreće što je Enco Perez reagovao nespretno i promašio gotovo prazan gol sa desetak metara.

33' - Sada je Mandžukić glavom promašio veoma izglednu šansu. Nakon ubačaja došao je do lopte prvi i sa dva-tri metra glavom šutirao pored gola.

40' - Argentina se otrgla od blagog pritiska i sada su obje ekipe ravnopravne.

47' - Rebić je sada bio u sjajnoj prilici. Primio je odličan pas Modrića, ali je loše šutirao i poslao loptu daleko preko gola.

47' - Sudija je odsvirao kraj prvog dijela. Poprilično siromašna utakmica u prvom poluvremenu kada su šanse u pitanju. Po dvije osrednje šanse viđene su na obje strane. Oba tima su oštro igrala, pa smo vidjeli čak 18 prekršaja. Od toga su sedam napravili Argentinci, a 11 Hrvati.

Drugo poluvrijeme

46' - Počelo je drugo poluvrijeme. Nadamo se da ćemo gledati bolji i uzbudljiviji fudbal u nastavku.

50' - Argentinci na gotovu svaku odluku vrše pritisak na sudiju.

51' - Prvi žuti karton za Argentince na ovom Mundijalu. Markado je neoprezno startovao i zaradio opomenu.

53 - GOOOOOL - Rebić postiže pogodak za prednost Hrvatske, i to ne bilo kakav. Golman Argentine Kabaljero umjesto da izbije loptu samo ju je podigao na Volej Rebiću koji tu šansu nije propustio. Zaista sjajan pogodak, i mora se reći da ovu loptu nije bilo ni malo lako uhvatiti.

