Hrvatski huligan najavio tuču na JNA: Čeka me težak dan, biće ih 600

Kod najmlađeg hrvatskog državljanina, 18-godišnjeg I.R.M. huligana koji je učestvovao u tuči na Partizanovoj tribini, pronašli su pismo.

"Blic" piše kako je I.R.M. pisao djevojci iz sobe luksuznog hotela u Beogradu.

"Imam opasan, vrlo opasan dan i zato ti pišem jer tko zna kako će ovo završiti. Dobit ću možda malo batina, ali dat ću ih više, puno više. Organiziralo se nas 150, ali njih će biti i 600. Malo brinem, ali ne odustajem", piše u pismu koje nije poslano, ostalo je uz krevet i biće uključeno u istragu o neredima na utakmici Partizana i Crvene zvezde, prenosi "24sata.hr" pisanje "Blica".

Policija i tužilaštvo, navodno su analizirali sadržaj pisma iz kojeg bi moglo da se zaključi da su hrvatski huligani organizovano došli u Beograd, a ne turistički, kao što je ranije rekla supruga jednog od povrijeđenih navijača.

Mediji u Srbiji javljaju da su dvije grupe navijača Partizana unajmile plaćenike iz Hrvatske i Bugarske u ratu za prevlast na tribini, ali to je samo jedna verzija, postoji još nekoliko njih i uključuju drogu, novac, upletenost menadžera fudbalera i provizije od transfera.

Petorici huligana iz Hrvatske koji su učestvovali u neredima određen je pritvor u Okružnom zatvoru u Beogradu od 30 dana, dok je jedan od huligana i dalje u bolnici zbog teških povreda glave. Na saslušanju su se svi branili šutnjom, a stavlja im se na teret nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi.

Neki mediji u Srbiji prenose da su za svoje učestvovanje u neredima na stadionu Partizana dobili po 10.000 evra dok "24sata.hr" piše da to nije istina.

Policajci su, tvrdi neimenovani izvor pomenutog hrvatskog portala, nakon hapšenja čuli jednog od njih kako govori da nije znao da će dobiti ovakve batine za 100 evra.

Huliganima sada prijeti višegodišnja zatvorska kazna.

Na teret im se stavlja i krivično djelo za 'nasilno ponašanje na sportskoj manifestaciji ili javnom skupu'. Za to je djelo predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina u osnovnom obliku, te do 12 godina u najtežem obliku za vođe grupe.

Svi će biti u zloglasnom Okružnom zatvoru, popularno zvanom Centralni zatvor. Riječ je o zatvoru u Beogradu poluotvorenog tipa otvorenom 1953. godine, a u prosjeku se u njemu stalno nalazi oko 700 pritvorenih i 50 osuđenih.

Prema svjedočenjima onih koji su prošli kroz CZ boravak tamo nije nimalo ugodan.

"Kada dođeš u sobu, odmah vođi sobe daješ papire na uvid. To su papiri koje dobiješ pri ulazu u zatvor, a na kojima piše razlog zbog kojeg si tu. I tu je jako važno šta si izjavio policiji jer ako si priznao zločin, ne piše ti se dobro. Moraš držati jezik za zubima, ne smiješ vjerovati nikome i moraš imati puno sreće", rekao je prošle godine za "Telegraf" bivši robijaš.

(24Sata.hr)