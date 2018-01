Hrvatski huligani otkrili ko ih je angažovao da prave nerede na "večitom derbiju"?

Hrvatski državljani koji su uhapšeni nakon izazivanja nereda na južnoj tribini stadiona JNA za vrijeme 156. "večitog derbija" između Partizana i Crvene zvezde, kao čovjeka koji ih je angažovao "prepoznali su" Filipa Koraća, nezvanično saznaju "Novosti".

Jedan od hrvatskih huligana, koji je na snimcima najkrupniji i go do pasa, prepoznao je Koraća na osnovu fotografija iz novina i ispričao da je to čovjek koji je u zagrebačkom hotelu dogovarao angažovanje splitskih kik-boksera i MMA boraca, prenosi "Faktor.ba".

Korać je inače odmah poslije krvave tuče na derbiju osumnjičen za organizovanje puča na južnoj tribini ali je ubrzo demantovao takve glasine.

Operativna saznanja policije Srbije pokazuju da je Korać povezan i sa nedavnom likvidacijom člana Kavačkog klana Davorina Blatića (41) na Vračaru.

Inače, Korać važi kao desna ruka Luke Bojovića i najbližeg saradnika Škaljarskog klana u Beogradu.