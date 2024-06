Hrvatski navijači podržavaju Srbiju: "Naši smo" (VIDEO)

Hrvatski navijači u velikom su broju otputovali na Evropsko prvenstvo u fudbalu u Njemačku, a neki od njih otkrili su za srpske medije svoja očekivanja od turnira.

"Kakva mogu biti očekivanja, pobijedićemo! Jesu oni dobri, ali mi smo bolji. Mi Hrvati se uvijek držimo zajedno, cijela ekipa će to riješiti", rekao je za Sportal.rs jedan navijač o utakmici sa Španijom pa potom dodao:

"Jedino odličje koje nam fali je to zlato. Zaslužili smo. To je ovaj turnir! Očekujemo pobjedu, naravno! Ko rješava? Rješavamo mi Hrvati, publika. Dajemo vjetar u leđa našim igračima. Tako ćemo do pobjede, do kraja! Sve za reprezentaciju. Sve dajemo za naše! Idemo do finala, do kraja, nedostaje nam još to zlato".

Hrvatski navijači otkrili su da će osim hrvatske reprezentacije pratiti i srpsku.

"Pratimo, naravno, i komšije. Podržavamo. Mi smo naši! Nadamo se da ćete i vi napraviti što bolji rezultat", rekao je jedan hrvatski navijač.

"Ako Bog da, da se susretnemo u finalu", dodao je drugi.

