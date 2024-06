Hrvatski portal mjerio prekide na meču sa Italijom: Evo koliko je trebala trajati utakmica

Glavna tema nakon utakmice Hrvatska - Italija u Hrvatskoj, a možda i u regionu, je suđenje nizozemskog suca i čak osam minuta nadoknade koje je dosudio. Je su li "Vatreni" oštećeni?

Formalno nisu! Ali ipak se teško oteti utisku da je sudac u velikoj većini situacija sudio onako kako odgovara Italiji, piše Dnevnik.hr.

I pitanje koje se nameće: zašto je nizozemski sudac Makelie utakmicu produžio čak osam minuta?

Dalić krivicu baca na sebe, ali optužuje i suca.

“Bilo je šest zamjena, dakle tri minute maksimum, a ni to ne rade suci. I bio je VAR, četiri minute maksimum. On stavi osam. Ali opet nije on kriv, da mi zadnji napad loptu ne bacimo se na nju, ne spriječimo da izvedu faul… 95, mi imamo kontru tri na dva, ne zabijemo gol. Znači, sve je na nama, u našim rukama je sve bilo i ja nemam zamjeriti ništa”, rekao je Zlatko Dalić nakon utakmice.

I koliko god Zlatko Dalić bio u pravu, teško se Hrvati mire sa tih osam minuta. Odakle, zašto, kojim povodom, pitaju se hrvatski navijači.

I uz cjepidlačenje, ne može biti više od sedam minuta, ocjenjuje Dnevnik.hr, prenosi N1.

Jer uputstvo sucima je, baš kao što Dalić kaže, da svaku zamjenu računaju po pola minute. Bila je tu i VAR provjera, gol Hrvatske za 1:0, ali osam minuta i dalje se čini pretjerano.

Dnevnik.hr je izmjerio prekide. Minuta i 20 sekundi za VAR provjeru kod penala, nešto više od dva i po minuta otišlo je kod gola Hrvatske, a na šest prekida kod izmjena igrača potrošena su tri minuta i osam sekundi. Ukupno sedam minuta i tri sekunde.

“Što će reći – čak i da je išao mimo naputaka Uefa-e i cjepidlačio oko svake potrošene sekunde, Makkelie je utakmicu produžio barem za jednu minutu previše. Znakovito ili ne, kod rezultata 0:0, prvi dio produžen je tek jednu minutu. Iako su Talijani očigledno trošili vrijeme već u tom razdoblju. Mnogi smatraju da je Nizozemac općenito bio tendenciozan i neujednačenog kriterija”, zaključio je novinar portala Dnevnik.hr, prenosi N1.

