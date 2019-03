Hrvatski portal o Tadiću: Trener Ajaksa je pogriješio što ga nije izveo iz igre

Srpski fudbaler Dušan Tadić sinoć je oduševio cijeli fudbalski svijet, nakon što je sa dvije asistencije i jednim golom najzaslužniji za spektakularnu pobjedu Ajaksa nad aktuelnim šampionom Evrope Realom iz Madrida.

Pohvale na račun "Dušana Silnog", kako su ga nazvali mediji u Srbiji, stižu sa svih strana, a to je i zaslužio s obzirom na to kako se poigravao sa jednim od najskupljih timova na svijetu.

Nisu samo srpski mediji Tadića nazvali Dušan Silni. Pohvale nisu izostale ni na zagrebačkom portalu "Index.hr", koji ga takođe naziva tako.

"Ajaks je morao slaviti i u Amsterdamu. Tamo se Real provukao. Već u prvom susretu u Amsterdamu, koji je Real dobio uz nevjerojatnu količinu sreće, vidjeli smo da mlada momčad Ajaksa djeluje impresivno. Klinci koje vodi Erik ten Hag te su večeri igrali, zabavljali se, ali i promašivali, dok je pragmatični Real iz tri šanse zabio dva gola i pred uzvrat stekao, vjerovalo se, kapitalnu prednost. Tako su mislili svi, tako je mislio i nesretni kalkulator Sergio Ramos", počinje "Index" svoj tekst, a potom nastavlja, blago rečeno, "osvrtom" na igru Dušana Tadića:

"Međutim, tako nije mislio Dušan Tadić. Srpski majstor odigrao je jednu od najboljih individualnih utakmica u posljednje vrijeme u elitnom klupskom natjecanju, bio je 'one man team', poigravao se Realovim zvijezdama, asistirao je (i to kako), zabijao je (i to kako) i prava je šteta da ga Ten Hag u finišu utakmice nije izvukao iz igre. Vjerujemo da bi mu se Santiago Bernabeu naklonio i ispratio ga ovacijama. Realovi navijači mogu biti ovakvi ili onakvi, ali nikad se nisu ustručavali pozdraviti majstore koji bi čarolijom demolirali njihov klub. To su na svojoj koži osjetili Maradona, Ronaldinjo, Iniesta i Leo. Šteta što nije i Tadić. Zaslužio je", piše "Index.hr".

Hrvatski portal dodaje da je Ajaks još jednom pokazao da je pod Ten Hagom stasao u možda "najuzbudljiviju i najmoćniju napadačku družinu današnjice".

"Strahovit presing i ubitačna kontra smrtonosna su kombinacija 'dječjeg vrtića' iz Amsterdama. Kontrolirani kaos Ajaksa ubija protivnikovu ideju, uništava mu bilo kakvu pomisao na pokušaj kreativnog izleta prema naprijed, a u trenutku kad dođu do lopte u napadačkoj trećini, postaju izuzetno opasni. Ajaks igra dojmljiv nogomet, vizualno krasan i ne morate nužno biti zagriženi nogometni fan da biste uživali u onome što na terenu izvode momci iz Amsterdama. Jer napadački stil lišen kalkulacija i bilo kakvih kompromisa oduvijek je bio ono najljepše u nogometu, nešto zbog čega je ovaj sport najpopularniji na svijetu, a Ter Hagova vizija igre ne poznaje ništa drugo nego spektakl", navodi zagrebački medij.

"Index" se nakon kraće priče o igri Ajaksa ponovo vraća na odlično izdanje srpskog reprezentativca.

"Dušan Silni je sinoć zabijao, asistirao, igrao se nogometa, bilo ga je užitak gledati kako, kao u košarci, dijeli suigračima asistencije, razigrava, proigrava, zabija maestralne golove, a sve to radi s neopisivom lakoćom. Tadić je i u Amsterdamu pokazao da je sila, ali ovo što je napravio na Bernabeu - za anale je. O ovoj partiji još će se dugo pričati. Ona pirueta kad je Kasemiru 'slomio kičmu' pa asistirao Davidu Neresu za 0:2 bila je čista nogometna poezija. Santijago Bernabeu posljednji put je takav potez vidio valjda još kad je dres Kraljeva nosio jedan i jedini Zinedin Zidan. A tek treći gol. Strašno", piše zagrebački portal i podsjeća na Tadićevu izjavu kada je rekao kako mu je upravo Zidan idol.

''Zidan je oduvijek bio moj omiljeni igrač. Sve što je radio bilo je posebno, nestvarno. Vjerojatno sam gledao previše njegovih poteza. Igrali smo protiv najboljeg kluba na svijetu. Vrijedilo je čekati. Velika je stvar pobijediti ga na ovakav način i to na Bernabeu, kultnom stadionu'', rekao je Tadić, pa zaključio:

''Ponosan sam. Na naše navijače, na moje saigrače, sve ljude u klubu. Vjerujem da smo usrećili mnoge ljude. Upravo zbog ovakvih utakmica sam potpisao za Ajaks. Kad su svi pojedinci fokusirani samo na jedan cilj, onda možemo napraviti velike stvari. Sve što moramo raditi je igrati na ovaj način.''

Na kraju teksta podsjeća se da Ajaks nije dugo bio među osam najboljih timova Evrope, te da je teško za očekivati da mu neko da velike šanse bez obzira na protivnika.

Ipak, igra prikazana sinoć treba da utjera strah u kosti svim protivnicima.

"Međutim, kad na ovakav način demoliraš trostrukog uzastopnog prvaka Europe i pri tome se igraš nogometa, nitko ti nema pravo zabraniti sanjati. A ovaj Ajaks, dokazao je to sinoć, može napraviti svašta. Ako ništa, s onim što je pokazao na Bernabeu, Ajaks je dobio gomilu neutralnih navijača, pridobio ih je na svoju stranu, a to je možda i najveći dobitak ove čudesne madridske večeri", zaključuje "Index.hr".