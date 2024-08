Hrvatskog fudbalera ismijavaju na mrežama: Vjerovatno najgora tetovaža ikada (FOTO)

Fudbaler Hajduka, Jere Vrcić, našao se u centru pažnje pa sada svi bruje o njemu.

Ne toliko zbog sportskih rezultata, već zbog tetovaže koju je uradio na grudima.

Naime, na društvenim mrežama pojavila se fotografija 19-godišnjeg fudbalera kako leži u bolnici, a svima je za oko zapala njegova tetovaža.

Retko kome se svidela, pa su uslijedili negativni komentari, a stranica na društvenoj mreži "X" koja se bavi hrvatskim fudbalom je napisala: "Vjerovatno najgora tetovaža ikada."

Pogledajte i sami ovu tetovažu:

Probably the worst tattoo ever by Jere Vrcić pic.twitter.com/dbb1nUBg0P