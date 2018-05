Hugo Vieira za "Nezavisne": Sanjam trofej Lige šampiona sa Zvezdom

Malo stranih fudbalera uspjelo je da ostavi dubok trag u Crvenoj zvezdi kao što je to uradio Hugo Vieira za godinu i po, koliko je bio član "crveno-bijelih". Golgetersku seriju iz Srbije nastavio je i u dalekom Japanu, ali za "Nezavisne" ističe da bi jednog dana volio da se vrati u tim s kojim je osvojio šampionsku titulu.

Za kratko vrijeme je osvojio srca navijača Zvezde, kako i ne bi kada je bio najbolji strijelac na putu do titule. Nemilosrdno je tresao mreže protivnika, a ono što je sigurno i najbitnije, bio je strijelac i u "vječitom derbiju" protiv ljutog rivala Partizana. Sjever mu je skandirao iz meča u meč, a to je nešto što Portugalac ne zaboravalja ni sada kada igra u Zemlji izlazećeg Sunca u dresu Jokohame.

"Ljudi u Srbiji su me tretirali na nevjerovatan način i Crvena zvezda je bio i uvijek će biti klub koji zauzima posebno mjesto u mom srcu. Navijači su bili nešto najbolje što sam doživio tokom boravka u Zvezdi. Uvijek su bili odlični prema meni i naravno da bih volio da se vratim jednog dana. Trenutno imam ugovor sa Jokohamom i ovdje mi se sviđa. Vidjećemo šta će donijeti budućnost", rekao je Vieira.

Od odlaska iz Zvezde mediji su nekoliko puta pisali da je veoma blizu transfera u Partizan. Ipak, na indirektan način nam je kazao da nikada nije imao ponudu "crno-bijelih", ali čak i da je dobije, ne bi je uzeo u razmatranje.

"Nikad ne bih prešao u Partizan čak i ako me pozovu. Ne zato što ih ne poštujem, jer Partizan je dobar klub. Ne bih prešao zato što bih tako pokazao nepoštovanje prema Zvezdi, a to ne želim da uradim", jasan je Vieira.

Napadač ima 29 godina i sigurno može da igra još nekoliko sezona na vrhunskom nivou, ali već zna kako bi volio da završi karijeru.

"Moja verzija savršenog kraja karijere je osvajanje Lige šampiona sa Crvenom zvezdom. Znam da je to možda i nemoguća misija kada vidimo koji sve klubovi igraju elitno takmičenje, ali to bi bio scenario iz snova", izjavio je on i još jednom pokazao koliko mu znači beogradski tim.

Vieira je jedan od onih igrača koji su se u Beogradu ponašali potpuno profesionalno, iako mnogi koji su dolazili da igraju u vječitim rivalima nisu mogli da odole čarima glavnog grada Srbije.

"Ta to je tačno, djevojke u Beogradu su prelijepe, noćni život je fantastičan. Ali ja sam u Beogradu bio prije svega kako bih igrao fudbal i uvijek sam bio koncentrisan samo na to", kazao je Vieira.

Sada više od godinu dana igra u Jokohami, gdje se odlično uklopio, a to nabolje pokazuje 25 pogodaka u 51 susretu za japanski tim.

"Liga je fantastična i veoma sam zadovoljan ovdje. Skoro svi klubovi su dobri i svi imaju podjednak kvalitet. Ove sezone sam najbolji strijelac ekipe sa sedam pogodaka, a prošle godine sam postigao 18 golova i zasad mi dobro ide", rekao je portugalski igrač koji je kazao da osim terena uživa i u čarima zemlje na Dalekom istoku:

"Japan je prelijep. Jokohama posebno, posebno dio u kojem živim. Minato Miarai je najbolji dio grada. Prelijepi su Kjoto, planina Fudži..."

Ostaje u Aziji

Hugo Vieira do kraja godine ima ugovor sa Jokohamom, ali već sada ima dosta ponuda. Po svemu sudeći, nakon 31. decembra neće se zadržavati u ovom klubu.

"Da, imam drugih ponuda, ali dok god imam aktivan ugovor sa Jokohamom, poštovaću ga. Poslije toga ću vjerovatno da napustim klub, ali ću najvjerovatnije da ostanem u Aziji", kazao je Vieira.