Huligan tokom utakmice napao srpskog golmana (FOTO/VIDEO)

Utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope između PSV-a i Sevilje obilježio je veliki incident, a u epicentru svega bio je srpski reprezentativni golman - Marko Dmitrović.

Nizozemci su pobijedili u revanšu 2:0, ali to nije bilo dovoljno da se domognu naredne runde, pošto su Španci, za koje srpski čuvar mreže nastupa, slavili 3:0 u prvom duelu.

U toku utakmice jedan huligan domaćih je utčao na teren i napao je Marka Dmitrovića, ali ga je on vrlo lako savladao dok ga obezbeđenje nije odnijelo sa terena, prenose "Novosti".

Srpski reprezentativac je prvo pretrpio udarac, a onda je savladao napadača i oborio ga na zemlju, pa je tek onda intervenisalo obezbjeđenje i izvelo napadača sa terena!

Dok se Dmitrović borio sa njim, prije redara i pripadnika obezbjeđenja do njega su dotrčali saigrači iz Sevilje, ali je on u međuvremenu uspio da se odbrani.

Slike nezapamćenog incidenta obišle su Evropu istog trenutka i biće čudo ako PSV Ajndhoven ne bude žestoko kažnjen za ovakav incident. Poslije svega, dobro je da je Marko iz ovog napada izašao nepovrijeđen, a nije se uplašio iako nije mogao da zna da li je napadač naoružan.

Navijač tima iz Ajndhovena nije znao šta ga je snašlo prosto.

At full-time a PSV fan ran on the pitch and tried to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović. Dmitrovic threw him to the floor and held him down until the stewards came on.pic.twitter.com/CDxRwkZKDg