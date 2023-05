Huligani Alkmara napali porodice igrača Vest Hema (VIDEO)

Huligani nizozemskog AZ Alkmara napravili su veliki skandal nakon utakmice protiv Vest Hema jer su napali "obične navijače", tačnije porodice igrača ovog engleskog tima poslije duela.

"Čekićari" su odbranili prednost od 2:1 iz prvog meča i s novom pobjedom od 1:0 osigurali plasman u finale UEFA Lige konferencija, ali dok su njegovi igrači slavili istorijski uspjeh na terenu, na tribinama se dešavala degutantna situacija.

Huligani koji prate AZ preskočili su ogradu svoje tribine i u pokušaju da dođu do drugog dijela, gdje su smješteni gostujući navijači, otišli su prema loži u napali porodice gostujućih igrača.

West Ham players clashing with stewards after AZ Alkmaar fans target their families in the stands after the game tonight… pic.twitter.com/bGbTsgdZyS