Huligani Dinama iz Zagreba ubili navijača AEK-a (VIDEO)

ATINA - Dvadesetdvogodišnji navijač grčkog AEK-a preminuo je noćas nakon što je izboden nožem u velikom sukobu između pristalica zagrebačkog Dinama i AEK-a, javio je "Jutarnji list".

On je odmah prevezen u bolnicu gdje su doktori vodili veliku bitku da mu spasu život, ali nažalost bezuspješno.

07.08.2023, AEK Athens vs BBB (Dinamo Zagreb, AEK run

Takođe, veliki broj AEK-ovih pristalica, ali i onih hrvatskog kluba, je zadobio povrede tokom ovog "uličnog rata". Više njih prevezeno je u bolnicu nakon okršaja u veoma teškom stanju.

08.08.2023, Dinamo BBB hooligans at Train station in Athens before fight.