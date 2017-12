Huliganima sa "večitog derbija" prijeti 12 godina zatvora

BEOGRAD - Scene nasilja na tribinama ponovo su skrenule pažnju javnosti sa sporta na huligane, ali ovog puta se očekuje da sve dobije i sudski epilog.

Od dugog niza slučajeva nasilja na sportskim priredbama ovaj se izdvaja i to što su u njemu učestvovali strani državljani.

O masovnoj tuči na stadionu Partizana oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da će svi odgovarati pred nadležnim organima.

MUP Srbije je u kratkom saopštenju dan nakon "večitog derbija" koji je obilježila velika tuča na južnoj tribini, potvrdio da su među povrijeđenima i stranci. Brži su bili i domaći i hrvatski mediji koji su objavili i identitet izgrednika iz Hrvatske i njihove kratke biografije, a zatim je iz hrvatskog ministarstva spoljnih poslova stigla informacija da je u neredima učestvovalo i četvoro državljana Hrvatske.

Začudo, iz Zagreba je saopšteno i da protiv njih "nije sproveden nikakav policijski postupak", ali beogradski mediji jutros navode da se državljani Hrvatske sprovode na saslušanje kod tužioca.

Kako se navodi, njima ističe policijsko zadržavanje od 48 sati (što znači da im je ta mjera izrečena neposredno nakon utakmice), a "Novosti" pišu i da će nakon saslušanja tužilaštvo odlučiti da li će i protiv kojih lica pokrenuti krivični postupak i za koja krivična dela i da li će tražiti pritvor ili će oni biti deportovani u Hrvatsku.

Sudeći po snimcima koji se vrte u domaćim, regionalnim i svjetskim medijma, njima bi na teret vjerovatno moglo da bude stavljeno krivično djelo iz člana 344a Krivičnog zakonika Republike Srbije – "nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu".

Za to djelo su predviđene kazne od šest mjeseci do pet godina u osnovnom obliku, a do 12 godina u najtežem obliku, koji propisuje kazne za kolovođe grupe koja vrši nasilje.

Takođe, ukoliko je krivično djelo izvršeno u grupi (što je ovdje slučaj), propisana kazna je od jedne do osam godina zatvora, a kazna od dvije do dvanaest godina zatvora se izriče u slučaju da u nasilju dođe do teških tjelesnih povreda i veće materijalne štete.

Kao teške tjelesne povrede, između ostalog, tretiraju se teže povrede glave, frakture lobanje ili ekstremiteta i izazivanje potresa mozga.

Prema dostupnim informacijama, jedno lice iz Hrvatske je u tuči zadobilo teže povrede glave i smješteno je na odjeljenju neurohirurgije na VMA, što bi ovaj slučaj moglo da svrsta u najteži oblik pomenutog krivičnog djela.

Iako je bilo navoda da je neko tokom tuče izboden nožem, to je demantovano.

Za ovo krivično djelo se goni po službenoj dužnosti, a nadležnost u najtežem obliku, zbog dužine propisane kazne, preuzima Više javno tužilaštvo.

I Zakon o sprečavanju nasilja u sportu propisuje kazne i predviđa ovo krivično djelo, kao i za niz prekršaja.

Kažnjivi su i izazivanje nereda, unošenje i paljenje pirotehničkih sredstava, kao i nošenje navijačkih šalova, kapa ili drugih predmeta u namjeri da se skriva identitet lica. Takođe, gledaoci prisutni na tribinama moraju da postupaju po nalozima redarske službe zadužene za bezbjednost na stadionu.

Treba istaći da je srpska policija saopštila da je poslije utakmice između Partizana i Zvezde "26 osoba dovedeno u policiju zbog sumnje da su izvršili krivična ili prekršajna djela", ali nije objavljeno da li je utvrđen broj i identitet ljudi koji su učestovali u velikoj tuči na južnoj tribini stadiona Partizana, jer bi i oni mogli da odgovaraju za djelo nasilja na sportskoj priredbi.

MUP je saopštio da se radi na identifikaciji lica koja su učestvovala u tuči, a ranije je objavljeno da se utakmica, tribine i učesnici događaja (u koje spadaju i gledaoci) u skladu sa Zakonom o policiji snimaju i fotografišu.

Takođe, postoji i niz snimaka i fotografija objavljenih u medijima na kojima se vide učesnici, a neki od snimaka su obišli i svijet. Podsjetimo, na jednom od potresnijih vidi se i muškarac sa djetetom na leđima koji pokušava da se skloni od "uniformisanih" huligana sa fantomkama, koji jurišaju na dio tribine noseći baklje u rukama.

Vjeruje se da su upravo to isprebijani mladići koji su desetak minuta kasnije u pratnji jakih policijskih snaga sprovedeni u tunel preko atletske staze.

Neki su bili skinuti do gole kože, neki su bili krvavi i razbijene glave, a neki su navodno imali i opekotine od navijačkih baklji.

Kasnije je objavljeno da su u toj grupi bila i lica odranije poznata hrvatskoj policiji, kao i da oni nemaju veze sa navijačkim miljeom, već da su najvjerovatnije dovedeni na stadion Partizana u Beograd "kako bi izazvali nerede".

Jedna od teorija jeste da je do incidenta došlo u okviru "borbe za prevlast" na južnoj tribini, gdje su sukobljene dvije grupe tzv. navijača crno-bijelih. U prilog toj tezi ide i činjenica da se u grupi "iscijepanih" huligana vidi jedna osoba sa kaišem na kom se nalazi grb navijačke grupe Partizana "Južni front".

Takođe, jedan od isprebijanih mladića ima tetovažu ispisanu ćirilicom.

Srbija je Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama usvojila još 2003. godine, ali on nije dao željene rezultate u borbi protiv huligana, a predviđena mjera zabrane prisustva na sportskim priredbama se primjenjuje ili sporadično ili selektivno, pa su i javnosti poznati izgrednici redovno na tribinama.

Ministar sporta Srbije Vanja Udovičić je juče rekao da "ovo nije prava slika sporta", a skrenuo je pažnju medijima da ne bi trebalo u fokus stavljati pojedinačne izgrednike, već sportske rezultate.

Pojedini beogradski mediji u današnjim izdanjima navode i da je haos na "večitom derbiju" izazvan u režiji "stranih agenata", pozivajući se na "neimenovane izvore" i "dobroobavještene izvore".

