Humels: Osjećam gorčinu

Defanzivac Borusije Dortmund Mats Humels razočaran je odlukom selektora Njemačke Julijana Nagelsmana, koji ga je izostavio sa spiska za predstojeće Evropsko prvenstvo.

Humels je svjestan da je u poznim igračkim godinama, ali da je i dalje među najboljima.

''Mogu da razumijem ideju da tim raste od marta. Osjećam gorčinu, jer sam trenutno jedan od pet najboljih defanzivaca Njemačke. Imam dovoljno samopouzdanja da to kažem. Da sam imao fazu poput one koju sam imao nedavno, prije no što je odabran tim u martu, možda bih bio pozvan sada u tim za Evropsko prvenstvo’’, rekao je Humels.

Evropsko prvenstvo održava se u Njemačkoj od 14. juna do 14. jula.

