Humels se izvinio: Poraz nas jako boli, pogotovo mene

MINHEN - Reprezentativac Njemačke Mats Humels odlučio je pobjednika duela Francuska - Njemačka 1:0. Nažalost, po njega i navijače Elfa, stoper Borusije Dortmund pogodio je vlastitu mrežu nakon oštrog centaršuta Lukasa Hernandeza.

Niko od saigrača nije mu zamjerio na tome, jer je htio najbolje - očistiti loptu ispred Mbapea, no 32-godišnji defanzivac je osjetio potrebu za izvinjenje navijačima i saigračima.

"Poraz nas jako boli, pogotovo mene jer je moj autogol na kraju riješio utakmicu. Dali smo sve od sebe, sjajno smo se borili, a da imamo dosta prostora u igri za napredak to svi vidimo i znamo. Svi ste mogli vidjeti da želimo nešto napraviti na ovom turniru kako bismo vas razveselili i vratili se uspjesima. Želio bih se zahvaliti svima na riječima podrške, nisam ih nikada u životu toliko dobio, to je sjajan osjećaj jer jako mi puno znači to što ponovo mogu igrati za Njemačku. U subotu idemo na tri boda, u idućem velikom derbiju", napisao je Humels na Instagramu, prenosi avaz.ba.