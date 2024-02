Hurem: Postavili smo dobre temelje za budućnost reprezentacije

Ženska selekcija BiH 23. februara igra prvu od dvije utakmice protiv Švedske u okviru doigravanja za plasman u A Ligu nacija.

Osvojivši drugu poziciju u grupi u Ligi B, bh. djevojke su ostvarile zacrtani plan. Bez obzira na to kakav će biti ishod susreta u Zenici i, pet dana kasnije (28. februara) u Štokholmu, ženska selekcija BiH je već napravila značajan napredak u igri na internacionalnoj sceni.

Selektorica Samira Hurem finalizira plan priprema koji će uskoro predstaviti igračicama a do tada fokusirana je na analizu njihovih nastupa u klubovima:

„Od trenutka kada smo saznali ko nam je protivnik u play-offu nismo prestali da mislimo o njemu. Uz to, svakodnevno pratim pripreme i igru naših reprezentativki, posebno onih koje igraju vani. Danas to i nije tako teško, postoje mnoge platforme na kojima se mogu gledati utakmice, tako da moji saradnici i ja u svakom trenutku imamo uvid u firmu i igru naših reprezentativki. Često se čujemo i razgovaramo, što mi svakako olakšava posao, nekima su prvenstva počela a druge ulaze u završnu fazu priprema. Ono što je lijepo i što našim djevojkama može biti inspiracija i dodatni motiv za rad jesu transferi igračica u evropske klubove. To je pokazatelj da radimo dobro i vjerujem da će pozitivno uticati na njihovo samopouzdanje jer su svjesne koliko će biti zahtjevna utakmica sa Švedskom. Radujem se svaki vikend kad vidim da ulaze u dobru formu, da igraju a sjajno je što nam se nakon povrede vraća Marija Aleksić“, kazala je Hurem.

Ima li nešto selektorice, što vas brine?

HUREM: Uvijek ima nekih stvari koje treba da se poslože ali generalno, mi smo napravili puno u premijernom izdanju B Lige nacija i ostvarili svoj cilj. Možemo biti ponosni na ovaj uspjeh. Postavili smo dobre temelje za budućnost a za ovo što nam slijedi sigurno je da nećemo imati veliki pritisak. Želimo dobro igrati i za sada me ništa ne brine. U kontaktu smo sa nekim igračicama koje bi mogle doći, riječ je o mladim igračicama iz Amerike koje su nastupale za WU17 i WU19 a bile su već i sa seniorkama. Radujemo se novom okupljanju i želimo da se dobro predstavimo u tim utakmicama. Nadam se da će sve doći zdrave i da nam se niko neće povrijediti do priprema.

Ženski fudbal je izuzetno popularan i razvijen u Švedskoj. Gdje je bh. tim u tom kontekstu?

HUREM: Ne može se to porediti, one su u samom vrhu ženskog fudbala u Evropi i svijetu. Učesnice su najvećih takmičenja, znamo ko sve tamo igra. Kako pratim naše igračice tako gledam i svaku utakmicu njihovih reprezentativki. Razlika je velika, ali treba imati u vidu da smo mi ovdje došle na osnovu rezultata i igre. Prva utakmica na domaćem terenu je veoma važna zbog samopouzdanja ali i zbog podrške publike i ljudi koji su uvijek uz igračice. Na gostovanju će sigurno biti teže. Ono što znam je da nas spektakularno najavljuju, doživljavaju nas kao ozbiljnog protivnika i sigurno razmišljaju puno o toj utakmici. Šveđanke su po kvalitetu trebale da prođu na OI, ostanu u Ligi A, međutim nisu ostvarile taj cilj i vjerujem da neće dozvoliti sebi kiks. Ali, eto pritisak je na njima, na nama nije, mi samo želimo dobro igrati.

Šta možemo očekivati u duelu sa Švedskom?

HUREM: Da smo igrali sa njima prije dvije-tri godine bilo bi puno lakše jer su tada one imale lagani pad, koji je uslijedio smjenom jedne sjajne generacija koju je predvodila Lotta Schelin. Sada je to opet odličan, iskusan i kvalitetan tim sa igračicama koje nastupaju u najboljim klubovima. Napravili su ekipu koja pravi rezultate a znamo da njihova kapitenka Asllani igra za Milan, neke su u Arsenalu, Čelziju, itd. Možda je to naša nesreća što igramo sada protiv njih, kad su opet vratile vrhunski kvalitet. S druge strane, uvijek kažem da je bolje igrati protiv najkvalitetnijih, ekipa, jer u tom slučaju i naše igračice rastu i napreduju. Bez obzira na to što će biti teško igračicama, meni, stručnom štabu, opet naglašavam da takve utakmice donose, iskustvo, zrelost kao i puno toga pozitivnog i važnog za individualni i timski razvoj. Spomenula sam da smo napravili temelj za budućnost. Sve je ovo dio jednog procesa kojeg treba da nastavimo i u budućnosti kako bi se naše mlade igračice razvijale i kako bi u kontinuitetu ostvarivali rezultatske pomake.

