Husref Musemić: "Zmajevima" vratiti kult reprezentacije

Novi selektor fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine prvo treba vratiti poljuljanu atmosferu i kult pa onda ide sve ostalo, poručio je Husref Musemić.

Ime jednog od najtrofejnijih bh. fudbalskih stručnjaka, koji je sa Fudbalskim klubom Sarajevo osvojio dvije titule prvaka Premijer lige BiH i podigao dva puta trofej pobjednika Kupa BiH, spominje se, još nezvanično, kao jedan od glavnih kandidata za novog selektora "zmajeva". Iako još nije zvanično dobio poziv iz Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH za razgovor na ovu temu, ne skriva da bi bio počašćen ako mu se ukaže prilika da preuzme državni tim. Važi za čovjeka koji se nikada ne predaje, a u razgovoru za "Nezavisne novine" prokomentarisao je i grupu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru. Iako se "zmajevi" u većini komentara već unaprijed otpisuju iz trke za plasman, Musemić ima nešto drugačije mišljenje.

"Još ne znam da li sam kandidat za selektora BiH jer sa mnom iz N/FS BiH niko nije razgovarao. Imam tih nekih informacija nezvaničnih da bi neko trebalo da razgovara, ali o tome zasad možemo samo čitati iz medija. Svaki trener na ovom svijetu će vam reći da bi bio počašćen i privilegovan da dobije šansu da vodi svoju reprezentaciju. To bi bio vrhunac moja karijere, pogotovo meni koji iza sebe imam više od dvadeset godina trenerskog posla. Međutim, ko god dođe na to mjesto, neće mu biti nimalo lako i čeka ga puno problema", kazao je Musemić za "Nezavisne".

NN: Na koje probleme konkretno mislite?

MUSEMIĆ: U našem poslu je generalno tako da se nikada selektor ili trener ne mijenja kada sve ide dobro. Doduše, jedino Fudbalski klub Sarajevo mijenja trenere kada su na vrhu tabele i osvoje titulu, što je bilo dva puta u mom slučaju, ali to su jedinstvene situacije. Uglavnom treneri dolaze kada nije neka sjajna situacija. To je sada slučaj i sa bh. timom. Novi selektor BiH će morati dizati neke stvari iz temelja. To je prije svega atmosfera, koja je znatno narušena.

NN: Hoće li imati dovoljno vremena za vraćanje pozitivnog naboja?

MUSEMIĆ: Ako sam dobro shvatio, novom selektoru bi se trebalo dati malo više vremena. Da može raditi malo mirnije i sa manje pritiska. Atmosfera je ključna za svaki rad, evidentno da je u reprezentaciji BiH narušena, a da bi se popravila, treba vremena. Tek u dobroj atmosferi se može očekivati da se nešto napravi.

NN: Domaći selektor ili stranac?

MUSEMIĆ: Na to pitanje ne bih odgovorio da ne bi neko pogrešno prokomentarisao. To je odluka ljudi koji su dobili povjerenje Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH da izaberu selektora.

NN: Ima li reprezentacija BiH kvalitet igračkog kadra?

MUSEMIĆ: Kvalitet je nešto o čemu se uvijek može raspravljati. Imamo dosta reprezentacija na svijetu koje imaju kvalitet na papiru, ali je na terenu drugačije. Imaju sjajne pojedince pa teško da nešto naprave. U reprezentaciji BiH se u zadnjih pet-šest utakmica pojavilo šest-sedam igrača koji obećavaju. Bez obzira na rezultate koji nisu bili zadovoljavajući, napravljena je jedna pozitivna slika za budućnost, što je i normalno jer dolazi smjena generacija.

NN: Da li se zakasnilo sa smjenom generacija?

MUSEMIĆ: Edin Džeko ili Miralem Pjanić ne mogu igrati vječno. Mora se postepeno raditi. Da li smo zakanili ili ne, zaista ne znam. U sportu je teško bilo šta predvidjeti.

NN: Mogu li se predvidjeti mogućnosti "zmajeva" u kvalifikacijama za SP?

MUSEMIĆ: Koliko vidim, nas su svi već unaprijed otpisali, a i mi se nekako sami otpisujemo. Jeste teška grupa, Francuska je favorit, Finska i Ukrajina se dižu, sve je to OK, ali u sportu je sve moguće i nikada se ne treba predavati. I dijete od deset godina zna da su Francuzi fudbalska velesila, ali to ne znači da mi ni slučajno ne možemo biti ispred njih. Ja kažem, ako igramo, znači da imamo šanse. To se vidjelo i sada u evropskim klupskim utakmicama. Real izgubi kući, Barselona kiksa, fudbal je čudna igra, a voljni momenat je uvijek taj koji na kraju donosi uspjeh. Mi smo sa Italijom u septembru odigrali kvalitetno jer je voljni momenat bio odličan.